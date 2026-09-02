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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 09:00 2 Eylül 2026 09:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 09:23 2 Eylül 2026 09:23
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Girne'deki gemi kazasında dördüncü gün: Kayıp 20 kişi aranıyor

TCG Alemdar kurtarma gemisinin bölgeye gelmesiyle, 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen cismin bulunduğu noktada çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Girne'deki gemi kazasında dördüncü gün: Kayıp 20 kişi aranıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında pazar günü Filo Denizcilik’e ait “Filo Jet” adlı yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan kişileri arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor.

Son açıklamalara göre, 259 yolcu ve sekiz mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemiden 239 kişi sağ kurtarıldı. Sekiz kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise hâlâ kayıp.

Girne Limanı’nda kurulan Kriz Masası, denizden ve havadan yürütülen arama çalışmalarını koordine ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı kurtarma gemisi TCG Alemdar bölgeye gelmesiyle, 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen cismin bulunduğu noktada çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor.

"Batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metrede tespit edildi"
FİLO JET GEMİ KAZASI
"Batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metrede tespit edildi"
1 Eylül 2026

Kayıp 20 kişi aranıyor

Kayıp olarak aranan yolcuların isimleri şöyle:

Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran.

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TCG Alemdar’ın çalışmalara katılması bekleniyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün sabah saatlerinde Girne Limanı’nda kayıp yakınlarına yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın’ın çalışmalarını sürdürdüğünü, TCG Alemdar’ın da bölgeye gelerek çalışmalara destek vereceğini söyledi.

Erhürman, ekiplerin amacını “Derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak” sözleriyle anlattı.

TCG Alemdar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, sonar ve dalış sistemleriyle derin denizde arama ve kurtarma çalışmaları yürütebiliyor.

Erhürman dün (1 Eylül), yaklaşık 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cismin tespit edildiğini söylemişti. Cismin Filo Jet olduğunun henüz kesinleşmediğini belirten Erhürman, “Çok teknik ve çok hassas yürütülen bir çalışma var. Dolayısıyla yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlediği için de çok kısa sürede sonuç alamıyoruz” demişti.
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31 Ağustos 2026

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Kuzey Kıbrıs Filo Jet Gemi Kazası KKTC arama-kurtarma çalışmaları Girne tufan erhürman
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