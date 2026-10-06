Girne'deki gemi kazası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olan teknede kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin sürdürülen dip arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Başbakanlığın yazılı açıklamasında, bulunan cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Kazanın ardından yürütülen arama çalışmalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 22’ye yükselirken, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı.

Girne Limanı’na dönmeye çalışırken alabora olan gemiden 239 kişi kurtarıldı. Sekiz kişinin bedenine ulaşıldı, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Enkaz, Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulundu.

Geminin batmasına ilişkin soruşturma, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması kapsamında devam ediyor. Gözaltındaki dokuz şüphelinin gözaltı süresi 25 Eylül’de yedi gün daha uzatılırken, polis soruşturmada geminin daha önce gördüğü hasar ve onarımlara ilişkin yeni bulgulara ulaştı.

Mahkemede bilgi veren polis ekipleri, ikinci kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Söz konusu hasarın kaptan ve tayfa tarafından Girne Limanı’nda onarıldığı ancak durumun Liman Başkanlığı'na bildirilmediği aktarıldı. Mühendisler ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirtti.