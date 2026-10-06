ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 14:55 6 Ekim 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 16:15 6 Ekim 2026 16:15
Okuma Okuma:  2 dakika

Girne'deki gemi kazası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kazanın ardından yürütülen arama çalışmalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 22’ye yükselirken, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Girne'deki gemi kazası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
*Girne açıklarında arama faaliyetlerini yürüten özel donanımlı "Optimus Prime" gemisi, 14 Eylül 2026. (Fotoğraf: AA)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olan teknede kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

Filo Jet soruşturması: “Su geçirmez kapılar kapalı değildi”
Filo Jet soruşturması: “Su geçirmez kapılar kapalı değildi”
2 Ekim 2026
Filo Jet soruşturmasında gözaltı süreleri uzatıldı, can kaybı 15’e yükseldi
Filo Jet soruşturmasında gözaltı süreleri uzatıldı, can kaybı 15’e yükseldi
19 Eylül 2026

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin sürdürülen dip arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Başbakanlığın yazılı açıklamasında, bulunan cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Kazanın ardından yürütülen arama çalışmalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 22’ye yükselirken, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı.

Girne Limanı’na dönmeye çalışırken alabora olan gemiden 239 kişi kurtarıldı. Sekiz kişinin bedenine ulaşıldı, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Enkaz, Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulundu.

Geminin batmasına ilişkin soruşturma, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması kapsamında devam ediyor. Gözaltındaki dokuz şüphelinin gözaltı süresi 25 Eylül’de yedi gün daha uzatılırken, polis soruşturmada geminin daha önce gördüğü hasar ve onarımlara ilişkin yeni bulgulara ulaştı.

Mahkemede bilgi veren polis ekipleri, ikinci kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Söz konusu hasarın kaptan ve tayfa tarafından Girne Limanı’nda onarıldığı ancak durumun Liman Başkanlığı'na bildirilmediği aktarıldı. Mühendisler ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filo Jet Gemi Kazası gemi kazası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git