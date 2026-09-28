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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 14:59 28 Eylül 2026 14:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 15:52 28 Eylül 2026 15:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Girne'deki gemi kazası: 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

30 Ağustos’ta Girne açıklarında alabora olan teknedeki faciada şu ana kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi ise kayıp.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Girne'deki gemi kazası: 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Fotoğraf: kibriskalem.com
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Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olan teknede kaybolan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi. 11 kişi halen kayıp.

Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı, cansız bedenlerin batığın yaklaşık 1 kilometre uzağında, 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmaları sırasında bulunduğunu açıkladı.

Bulunan cansız bedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. Başbakanlık, incelemelerin sonucunun ardından ailelere bilgi verileceğini duyurdu.

Açıklamada, batığın çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, kayıp yolculara ulaşılana kadar aramaların devam edeceği kaydedildi.

30 Ağustos’ta Girne açıklarında alabora olan teknedeki faciada şu ana kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi ise kayıp.

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Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı.

Girne Limanı’na dönmeye çalışırken alabora olan gemiden 239 kişi kurtarıldı. Sekiz kişinin bedenine ulaşıldı, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Enkaz, Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulundu. 2 Eylül’den bu yana dokuz kişinin daha bedenine ulaşıldı.

Geminin batmasına ilişkin soruşturma, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması kapsamında devam ediyor. Gözaltındaki dokuz şüphelinin gözaltı süresi 25 Eylül’de yedi gün daha uzatılırken, polis soruşturmada geminin daha önce gördüğü hasar ve onarımlara ilişkin yeni bulgulara ulaştı.

Mahkemede bilgi veren polis ekipleri, ikinci kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Söz konusu hasarın kaptan ve tayfa tarafından Girne Limanı’nda onarıldığı ancak durumun Liman Başkanlığı'na bildirilmediği aktarıldı. Mühendisler ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Girne gemi kazası Filo Jet Gemi Kazası
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