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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 11:51 4 Eylül 2026 11:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 12:05 4 Eylül 2026 12:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Girne'deki gemi faciası: Can kaybı 12'ye yükseldi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Girne'deki gemi faciası: Can kaybı 12'ye yükseldi
Fotoğraf: AA.
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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasının ardından 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Ölü sayısı bugün itibariyle 12'ye yükseldi. 16 kişiyi arama çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma da devam ediyor.

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"Arama faaliyeti devam ediyor"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında iki insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerimizin derin sularda yürüttüğü arama faaliyetleri neticesinde ulaşılan iki naaşın da kadın olduğu belirlenmiştir. Polis Teşkilatımız tarafından kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır. Ulaşılan iki naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 12’ye yükselmiştir. Kayıp 16 insanımıza ulaşmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir.

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9 kişi için ek tutukluluk süresi

Bilirkişi kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade etti. İfadelere göre ikinci kaptanın birinci kaptana "çıkmayalım" dediği, gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı belirtildi. Mahkeme, 9 kişiye 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.

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Kaptan 10 yıl ara vermiş

Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi. Öte yandan 2 ay önce sosyal medyada yayınlayan geminin su alma görüntülerinin dava dosyasına girdiği ifade edildi.

(FY)

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İstanbul
Girne Kıbrıs gemi
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