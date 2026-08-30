Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Kayıplarımız var sayısını bilmiyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Girne açıklarında meydana gelen büyük bir deniz faciasıyla sarsıldı. Mersin Taşucu’ndan saat 12.00’de havalanan ve Filo Denizcilik’e ait olan yolcu ve yük gemisi, Girne kıyılarının 4 mil açığında bilinmeyen bir nedenle su alarak alabora oldu. Gemide 8’i mürettebat, 259’u yolcu olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kaza sonrası deniz üzerinde tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Görgü tanıkları, geminin su almaya başlamasıyla birlikte çok sayıda yolcunun denize atladığını aktardı.

İhbarın ardından Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekipleri öncülüğünde dev bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Bölgeye sahil güvenlik botları, helikopterler, ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Kıyıdaki balıkçı tekneleri ile özel yatlar da kurtarma çalışmalarına destek vermek için seferber oldu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaza bölgesinin Diana Beach açıkları olduğunu belirterek, "Durum çok ciddi" dedi.

159 kişi kurtarıldı

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, denizden çıkarılan yaralı ve kazazedelerin hızla hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı’na getirildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Şenkul’un paylaştığı son bilgilere göre, şu ana kadar 159 kişiye ulaşıldı. Kayıp yolcuları arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

İkinci dalgada su almaya başladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, dün ertelenen seferin bugün gerçekleştiğini belirterek geminin ilk dalganın ardından kaptanın müdahalesine rağmen ikinci dalgada su almaya başladığını ifade etti. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise gemide hayatını kaybedenlerin olduğunu doğrulayarak net sayının henüz belirlenemediğini ve arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. ""Kayıplarımız var, sayısını bilmiyoruz" dedi.

Açıklamalar

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Girne Limanı’nın 4 mil açığında gerçekleşen olayın ardından arama kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Facianın ardından Ankara'dan ilk resmi açıklamalar da geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel önceliğin gemideki yolcular ile mürettebatın kurtarılması olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin her türlü desteği sağladığını belirtti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek kurtarma çalışmalarının en üst düzeyde sürdürüldüğünü kaydetti.

ERHÜRMAN'DAN AÇIKLAMA: 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Başbakan Üstel ilk belirlemelere göre gemide bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 172 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Üstel'in açıklamasından kısa bir süre sonra Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman olaya dair bir açıklama yaptı ve can kaybının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Erhürman şunları kaydetti: "Şu ana kadar 244 kişi var. 237'sine sağ ulaşıldı. 7 kişi hayatını kaybetti. Henüz 23 kişiye ulaşmış değiliz. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Kriz masasındayız"

"Neden battığı kara kutulara ulaşılınca öğrenilecek"

KRT TV'ye açıklama yapann Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Arıklı alabora olan geminin 514 metre derinliğe inerek tamamen battığını, geminin içinde kaç kişi kaldığını bilemediklerini bu nedenle Türkiye'den dalgıç talep ettiklerini söyledi.

Arıklı, geminin ön tarafında bir yarık oluştuğu ve bu nedenle içeri su aldığı iddialarının henüz kesinleşmediğini, geminin neden battığının ancak kara kutuya ulaştıktan sonra öğrenilebileceğini söyledi.

Arıklı "Gemide 11 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı , 5 Almanya, 3 İran vatandaşı, 240 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardı" dedi.

Özel, heyet görevlendirdi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin heyet görevlendirdi.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz’ın yer alıyor. Heyet, KKTC’ye gitmek üzere yola çıktı.

(EMK)