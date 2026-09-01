Girne açıklarında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında pazar günü “Filo Jet” adlı yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Girne açıklarında bir uçak, beş insansız hava aracı (İHA), yedi helikopter, sekiz gemi ve dokuz botla arama faaliyetleri sürdürülüyor. Çalışmalara Türkiye’den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetleri’nin dalgıç ekipleri de katılıyor. Bir kilometre derinliğe kadar arama-kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alandaki arama faaliyetlerinde yer alıyor. Girne Limanı’nda kurulan “Kriz Masası” da denizden ve havadan yürütülen arama çalışmalarını koordine ediyor.

Arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ederken, kayıp yakınlarının Girne Turizm Limanı önündeki bekleyişi sürüyor.

Girne’deki feribot kazasında kaybolan kişiler hakkında neler biliyoruz?

Girne merkezli mykibris.com’un haberine göre, Girne Turizm Limanı’nda oluşturulan kriz masasının toplantısına katılmak üzere gelen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kayıp yakınlarının tepkisiyle karşılaştı.

Öte yandan Bakan Arıklı, bugün yapılacak araştırma ve incelemelerin ardından soruşturma komitesi oluşturulacağını açıkladı.

Lefkoşa merkezli Kıbrıs Postası ise Girne’deki KKTC Deniz Birlikleri Komutanlığı’na gelen Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye tepki gösterildiğini, bazı kayıp yakınlarının da KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a, “Ulaştırma Bakanı [Arıklı] buraya gelsin” dediğini aktardı.

Lefkoşa merkezli Yenidüzen Gazetesi’nin aktardığına göre, kayıp Mehmet Bayhan’ın kardeşi de Bakan Arıklı’yı kastederek, “O bakan buraya gelecek. Hesap vermeden istifa etmek yok. ‘Eğer ihmal varsa gereken yapılacak’ deniyor. İhmal değil, cinayet var. Bu yaşanan cinayettir. Benim abim ölmedi, öldürüldü. Boğulmadı, boğdunuz. Bunu anlayın” dedi.

Habere göre, yetkililere tepki gösteren ve kriz merkezine girmeye çalışan kayıp yakınlarına güvenlik güçleri müdahale etti.

Girne açıklarında alabora olan gemi Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. 8’i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemi, Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. Gemiden 239 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Gemi enkazının denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor. Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor? Fotoğraf: Enver Gül/Marine Traffic

(VC)