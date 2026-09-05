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YT: Yayın Tarihi: 05.09.2026 15:45 5 Eylül 2026 15:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.09.2026 17:26 5 Eylül 2026 17:26
Okuma Okuma:  2 dakika

CAN KAYBI 13’E YÜKSELDİ

Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha naaşı çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha naaşı çıkarıldı
*TCG Alemdar, kayıplara ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için Girne açıklarında çalışma yürütürken, 4 Eylül 2026. (Fotoğraf: AA)
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Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta Filo Denizcilik’e ait “Filo Jet” adlı yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan kişileri arama çalışmaları yedinci gününde sürüyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği basın toplantısında “Meydana gelen deniz kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır” dedi.

Arama çalışmalarında bir kişinin bedenine daha ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için KKTC polisinin çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanlığı da arama-kurtarma çalışmalarına, TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi tarafından devam edildiğini açıkladı.

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Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı.

Girne Limanı’na dönmeye çalışırken alabora olan gemiden 239 kişi kurtarıldı. Sekiz kişinin bedenine ulaşıldı, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatıldı. 2 Eylül’den bu yana beş kişinin daha bedenine ulaşıldı.

Geminin enkazı daha sonra Girne açıklarında, denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulundu.

Kazanın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için” Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alındığını açıkladı.

Kazaya ilişkin 16 kişi hakkındaki soruşturma sürüyor. Gemi kaptanı M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., mürettebattan M.G., S.E., V.H., R.İ., Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö., 3 Eylül’de Girne Kaza Mahkemesi’nde ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, şüphelilerin gözaltı sürelerinin sekiz gün daha uzatılmasına, gerekli ifadelerin alınmasına ve delillerin toplanmasına karar verdi.

İlk bilirkişi raporlarında, geminin su almaya başladığı anda hız kesmesi halinde batmadan Girne Limanı’na dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
KKTC Ünal Üstel Girne Filo Jet Gemi Kazası Kuzey Kıbrıs arama-kurtarma çalışmaları
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