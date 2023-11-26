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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 26 Kasım 2023 09:26
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2023 09:30
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

Giresun’un ilk kadın vekili Gezmiş, kadın yürüyüşüne katılan ilk vekil oldu

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş "Kadınlar olarak şiddetsiz, eşit ve özgür bir yaşam için mücadelemiz sürecek" dedi.

Saliha Yayla
Saliha Yayla

Saliha Yayla
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/26/giresunun-ilk-kadin-vekili-gezmis-kadin-yuruyusune-katilan-ilk-vekil-oldu.jpg

Giresun tarihinde kadın yürüyüşüne katılan ilk kadın milletvekili olan Gezmiş, Giresun Kadın  Platformu'nun düzenlediği "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü" etkinliğinde bir de konuşma yaptı.

“Şiddetsiz yaşamı kuracağız”

Gazi Caddesi boyunca sloganlarla Atatürk Meydanı'na yürünen etkinlikte konuşan Giresun'un ilk kadın milletvekili Elvan Işık Gezmiş "Kızkardeşlerim" diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Yolumuz, amacımız, hedefimiz aynı. Şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için mücadele ediyoruz. Her yıl bu ülkede yüzlerce kadın öldürülüyor. Bu cinayetleri birlikte durduracağız. Eşit temsili de sağlayarak daha güzel bir hayatı hep birlikte kuracağız. Hak hukuk adalet mücadelemiz kesintisiz sürecek" dedi. 

Gezmiş, etkinliği düzenleyen Giresun Kadın Platformu'na ve katılanlara teşekkür etti ve  "Yaşasın Kadın Dayanışması" diyerek sözlerini tamamladı.

 Giresun Kadın Platformu'nun açıklamasını da Sevgi Alaşalvar okudu. 

Alaşalvar "Haklarımızdan, hayatlarımızdan, hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Barış için, eşitlik için, demokrasi için mücadelemiz sürecek" dedi.

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(SY/EMK)

25 Kasım Açıklaması 25 Kasım'daki erkek şiddeti Giresun'da kadınlar Giresun'da kadın mücadelesi 25 Kasım'a giderken
Saliha Yayla
Saliha Yayla
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