Giresun’un ilk kadın vekili Gezmiş, kadın yürüyüşüne katılan ilk vekil oldu

Giresun tarihinde kadın yürüyüşüne katılan ilk kadın milletvekili olan Gezmiş, Giresun Kadın Platformu'nun düzenlediği "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü" etkinliğinde bir de konuşma yaptı.

“Şiddetsiz yaşamı kuracağız”

Gazi Caddesi boyunca sloganlarla Atatürk Meydanı'na yürünen etkinlikte konuşan Giresun'un ilk kadın milletvekili Elvan Işık Gezmiş "Kızkardeşlerim" diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolumuz, amacımız, hedefimiz aynı. Şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için mücadele ediyoruz. Her yıl bu ülkede yüzlerce kadın öldürülüyor. Bu cinayetleri birlikte durduracağız. Eşit temsili de sağlayarak daha güzel bir hayatı hep birlikte kuracağız. Hak hukuk adalet mücadelemiz kesintisiz sürecek" dedi.

Gezmiş, etkinliği düzenleyen Giresun Kadın Platformu'na ve katılanlara teşekkür etti ve "Yaşasın Kadın Dayanışması" diyerek sözlerini tamamladı.

Giresun Kadın Platformu'nun açıklamasını da Sevgi Alaşalvar okudu.

Alaşalvar "Haklarımızdan, hayatlarımızdan, hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Barış için, eşitlik için, demokrasi için mücadelemiz sürecek" dedi.

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