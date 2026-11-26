Giresun Emek ve Demokrasi Platformu Kadın Meclisi öncülüğünde Kent Meydanı’nda toplanan kadınlar, kadına yönelik şiddet ve cezasızlık politikalarına karşı basın açıklaması düzenledi.

Platform adına okunan açıklamada, kadına yönelik şiddetin münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceği ve toplumsal eşitsizlikten beslenen sistematik bir sorun olduğu vurgulandı. Kadınların evde, iş yerinde, sokakta ve yaşamın her alanında güven içinde yaşamasının bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkı olduğuna dikakt çekildi.

"İstanbul Sözleşmesi'ne dönülsün"

Kadın cinayetlerinin durdurulması ve cezasızlık politikalarına son verilmesi talep edilen açıklamada, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesi çağrısı yinelendi. Açıklamada şöyle denildi:

"Şiddetin her türüne, ayrımcılığa ve kadınların yaşam hakkını tehdit eden her türlü anlayışa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Mirabal Kardeşlerden aldığımız mücadele mirasını dayanışmayla büyütüyor; yaşamdan koparılan tüm kadınların sesi olmaya devam ediyoruz."

Eylem, "Susmayacağız, korkmayacağız, haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz", "Kadın dayanışması yaşatır" ve "Örgütlü mücadele güçlendirir" sloganlarının ardından sona erdi.

(EMK)