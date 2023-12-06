Giresun milletvekili Işık Gezmiş: Kadınların sesi olacağım

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "eşit temsilin demokrasinin gereği olduğunu" belirtti, "Kadınlar umutlu, cesaretli ve birbirinin yurdu olmalı" dedi.

Gezmiş; Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin (TÜKD) 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme hakkının tanınmasının 89. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet'in 100.yılında Siyasette Kadın Var" başlığı ile dün akşam düzenlediği zoom toplantısında Av. Aylin Moralıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

TÜDK Başkanı Meral Güler, CHP önceki dönem milletvekili Gaye Erbatur başta olmak üzere çok sayıda kadının katıldığı toplantıda, 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimler için belediye başkanlığına, belediye ve il genel meclisi üyeliklerine aday adayı olan kadınlar da söz alarak Milletvekili Işık Gezmiş'le deneyim paylaşımı yaptılar.

"Siyaset erkek egemen fakat biz de varız"

Işık Gezmiş, Giresun'un ilk kadın milletvekili olmayı nasıl başardığını ve kadın sorunlarının çözümüne dair şunları söyledi:

"Hepimizin malumu siyaset erkek egemen bir alan. Bu diğer alanlarda da böyle. 89 yıl önce biz kadınlara verilen seçme seçilme hakkını maalesef eşit paylaşmıyoruz."

"Ancak bunu başarmak biz kadınların elinde. Önce cesaretli, inanaçlı, kararlı ve örgütlü olacağız ve kadın dayanışmasını mutlaka hayata geçireceğiz. Kısacası birbirimizin yurdu olacağız."

"Böylece Meclis'te, yerel yönetimlerde, kısacası; hayatın her alanında söz, yetki, karar organlarında, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak, bu ülkeyi kadın-erkek birlikte yöneteceğiz. Bu zor ama imkansız değil."

"Ben uzun yıllar meslek örgütüm başta olmak üzere STK'larda görev aldım ve siyasetin içindeydim. Hiç kadın milletvekili seçilmemiş şehrim Giresun'da bu eksiği gidermek için, kadınlarları da cesaretlendirmek için yola çıktım. Umudumu hiç kaybetmedim, önce kadınlar ve kadın örgütleri sahiplendiler, hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Tabi ki eşitlikten yana, demokrasiyi savunan, bana inanan erkekler de büyük destek verdiler. Hep birlikte başardık.

Ve şehrim adına, kadınlar ve demokrasi adına güzel bir sonuç oldu."

"Şimdi Meclis çatısı altında da ben, her zaman kadınlarla, kadın örgütleriyle dayanışma içinde olacağım. Kadın milletvekili arkadaşlarımla birlikte kadınların sesi ve temsilcisi olmaya, sorunlara çözüm aramaya devam edeceğiz."

"Kadın cinayetlerinin durması için öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi, 6284 sayılı kanunun etkili uygulanması, kadın katillerine iyi hal indiriminden vazgeçilmesi gerek. Esas olarak da; toplumun aynası olan siyasetçilerin cinsiyetçi, ayrıştırıcı, ötekileştirici dilden vazgeçmeleri, eşitlşkçi bir dil kullanmaları gerek. Şiddetsiz, eşit, özgür, çağdaş bir toplumu ancak böyle oluşturabiliriz"

Toplantıya katılan kadınların "mentorluk" önerisini de kabul eden Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yerel seçimlerde daha çok kadın belediye başkanı ve meclis üyesi seçilmesi için de dayanışmayı sürdüreceğini söyledi.

Giresun CHP adayı Elvan Işık Gezmiş: Biz kazanacağız

(SA/EMK)