Giresun Kadın Platformu'nun "Yaşam Nöbeti" 5. haftasında

Cumartesi günleri saat 14:00 ile 15:00 arasında Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette, kadın ve çocuk cinayetlerinden hayvan hakları ihlallerine, antidemokratik uygulamalara kadar pek çok konuya dikkat çekiliyor. Bu haftaki nöbete Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı da destek verdi.

Sporda Ayrımcılık Yüksek Seviyede

Nöbetteki açıklamada, spor dünyasındaki cinsiyet ayrımcılığına vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki, ülkemizde ve dünyada spor, cinsiyetle ilişkilendirilen bir alan olarak kalmaya devam ediyor. Özellikle futbol, çoğunlukla erkek sporu olarak görülüyor. Türkiye'de kadın nüfusunun yalnızca yüzde 7'si lisanslı sporcu. Kadın futbolcuların sayısı 5836 iken, erkek futbolcuların sayısı 295 bin 618. Bu büyük eşitsizlik kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda.

Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı'nın, kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismara karşı başlattığımız 'Yaşam Nöbeti'ne katılımı bizim için çok değerli."

"Mücadelemiz devam edecek"

"2024 yılında, sadece kadın olduğu için 380 kadın öldürülmüşse ve Rabia'yı, Narin’i, Ecrin’i, Sıla bebeği, Şirin’i koruyamayan bir düzen varsa, bunun nedeni erkek egemen düzenin ve bu düzeni sürdüren politikaların varlığıdır. Kadınların ve erkeklerin eşit olduğu bir dünya için mücadelemiz sürecek."

Nöbette, dayanışmanın önemine vurgu yapılarak "Yaşasın Kadın Dayanışması!" sloganı bir kez daha tekrarlandı.

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(SY/EMK)