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Yayın Tarihi: 10 Kasım 2024 11:01
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2024 11:07
1 dk Okuma

Giresun Kadın Platformu'nun "Yaşam Nöbeti" 5. haftasında

Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı da bu haftanın açıklamasına destek verdi.

Saliha Yayla

Saliha Yayla

Saliha Yayla

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, açık bir alanda, özellikle bir meydanda, bir grup kadının dayanışma gösterisini betimliyor. Giresun Kadın Platformu’nun düzenlediği "Yaşam Nöbeti" etkinliğine katılan Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, çeşitli pankartlar ve dövizler taşıyarak etkinliğe destek veriyorlar.

Cumartesi günleri saat 14:00 ile 15:00 arasında Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette, kadın ve çocuk cinayetlerinden hayvan hakları ihlallerine, antidemokratik uygulamalara kadar pek çok konuya dikkat çekiliyor. Bu haftaki nöbete Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı da destek verdi.

Sporda Ayrımcılık Yüksek Seviyede

Nöbetteki açıklamada, spor dünyasındaki cinsiyet ayrımcılığına vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki, ülkemizde ve dünyada spor, cinsiyetle ilişkilendirilen bir alan olarak kalmaya devam ediyor. Özellikle futbol, çoğunlukla erkek sporu olarak görülüyor. Türkiye'de kadın nüfusunun yalnızca yüzde 7'si lisanslı sporcu. Kadın futbolcuların sayısı 5836 iken, erkek futbolcuların sayısı 295 bin 618. Bu büyük eşitsizlik kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda.

Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı'nın, kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismara karşı başlattığımız 'Yaşam Nöbeti'ne katılımı bizim için çok değerli."

"Mücadelemiz devam edecek"

"2024 yılında, sadece kadın olduğu için 380 kadın öldürülmüşse ve Rabia'yı, Narin’i, Ecrin’i, Sıla bebeği, Şirin’i koruyamayan bir düzen varsa, bunun nedeni erkek egemen düzenin ve bu düzeni sürdüren politikaların varlığıdır. Kadınların ve erkeklerin eşit olduğu bir dünya için mücadelemiz sürecek."

Nöbette, dayanışmanın önemine vurgu yapılarak "Yaşasın Kadın Dayanışması!" sloganı bir kez daha tekrarlandı.

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(SY/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti giresun kadın platformu kadın cinayetlerine karşı isyandayız hayvan barınağı hayvan katliamı
Saliha Yayla
Saliha Yayla
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