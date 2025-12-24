TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 24.12.2025 11:31 24 Kanûn 2025 11:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.12.2025 11:38 24 Kanûn 2025 11:38
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Girê Keçel ket lîsteya 10 keşfên herî baş ên sala 2025an

Archaeology Magazineyê Girê Keçel di nav 10 keşfên herî baş ên sala 2025an da nîşan da û ew li ser bergê kovarê çap kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Girê Keçel ket lîsteya 10 keşfên herî baş ên sala 2025an

Wezîrê Çand û Geştiyariyê Mehmet Nurî Ersoy li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê serkeftina navneteweyî ya Projeya Girên Kevirî de agahî parve kir.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê Ersoy diyar kir ku Girê Keçel li ser sekoya cîhanê ye û wiha pê da çû:

"Girê Keçel ê ku beşek giring a Projeya Girên Kevirî ye ku me di 26ê Mijdarê da salvegera wê ya 5emîn pîroz kir, ji aliyê Archaeology Magazineyê va ku yek ji weşanên herî bi prestîj ên cîhanê ye, di nav 10 keşfên herî baş ên sala 2025an da hate nîşandan û li ser bergê kovarê hate çapkirin. Lêkolînên zanistî yên ku em li vê axê dikin, tiştên ku em li ser dîroka mirovahiyê dizanin ji nû va şekil didê. Ez bawer dikim ku ev pêvajoya berfireh, ji mîkro-analîzan bigire heya arkeometriyê, ji vedîtinên sembolîk bigire heya çalakiyên parastinê, dê Girên Kevirî wekî paytexta Neolîtîk a cîhanê tomar bike."

27 Mijdar 2025

Ersoy destnîşan kir ku ew  bi biryar in ku çîroka 12 hezar salî ya Anadoluyê bi rêya zanistê vebêjin, mîrata wê ya çandî biparêzin û ji cîhanê re vebêjin.

Ersoy her wiha spasiya Walîtiya Rihayê, Şaredariya Bajarê Mezin û her kesê ku beşdarî vê pêvajoyê bûye, kir.

(AY)

