Ginko’dan okumayı söken çocuklara: Çizgi Çocuk

Çocuk edebiyatına dair dikkati çekici eserlere imza atan Ginko Çocuk, “Çizgi Çocuk” eseriyle okumaya yeni başlayanlara hitap ediyor.

“Hepimizin hayatında ince - kalın, kırmızı - beyaz birçok çizgi var” tanıtımıyla raflardaki yerini alan eserde, “Ya Çizgi Çocuk’a ne demeli? Onun sadece dünyası değil, kendi de çizgidendi: Elleri, ayakları, gözleri, pijaması, okul yolu hatta ders notları... Peki, dünya gerçekten çizgilerden mi ibaret?” notu düşülüyor.

"Çizgi Çocuk" kitabı, renkli, dinamik bir ilk okuma hikâyesi olarak akıyor. Çizgi dışı bir yaratıcılık ortaya koyan yazar Serkan Kayacık ve illüstratör Zeynep Hakgüder Yılmaz’ın ortak eseri olan kitap, okuyucusunu bekliyor.

Kitap: Çizgi Çocuk

Yazar: Serkan Kayacık

İllüstratör: Zeynep Hakgüder Yılmaz

Yayınevi: Ginko Çocuk

Okuma Yaş Grubu: 6 ve üzeri

(SYZ/AÖ)