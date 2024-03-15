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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 10:44
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2024 10:56
1 dk Okuma

Ginko’dan okumayı söken çocuklara: Çizgi Çocuk

Kitap, çizgi dışı bir yaratıcılık ortaya koyan yazar Serkan Kayacık ve illüstratör Zeynep Hakgüder Yılmaz’ın ortak eseri.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ginko’dan okumayı söken çocuklara: Çizgi Çocuk

Çocuk edebiyatına dair dikkati çekici eserlere imza atan Ginko Çocuk, “Çizgi Çocuk” eseriyle okumaya yeni başlayanlara hitap ediyor.

“Hepimizin hayatında ince - kalın, kırmızı - beyaz birçok çizgi var” tanıtımıyla raflardaki yerini alan eserde, “Ya Çizgi Çocuk’a ne demeli? Onun sadece dünyası değil, kendi de çizgidendi: Elleri, ayakları, gözleri, pijaması, okul yolu hatta ders notları... Peki, dünya gerçekten çizgilerden mi ibaret?” notu düşülüyor. 

"Çizgi Çocuk" kitabı, renkli, dinamik bir ilk okuma hikâyesi olarak akıyor. Çizgi dışı bir yaratıcılık ortaya koyan yazar Serkan Kayacık ve illüstratör Zeynep Hakgüder Yılmaz’ın ortak eseri olan kitap, okuyucusunu bekliyor.

Kitap: Çizgi Çocuk
Yazar: Serkan Kayacık
İllüstratör: Zeynep Hakgüder Yılmaz
Yayınevi: Ginko Çocuk
Okuma Yaş Grubu: 6 ve üzeri

(SYZ/AÖ)

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