“Gidecek yerimiz yok, ölümü bekleriz”: Filistinli tanıklar yaşadıklarını anlattı

Uluslararası Af Örgütü’nün görüştüğü Filistinliler, Gazze’de açlık, hastalık ve zorla yerinden edilmeler arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Özellikle hamile ve emziren kadınların yaşadıkları, soykırımın yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

Af Örgütü, İsrail’in Gazze’de tam kapsamlı kara işgali planının “vahşeti katlayacağı” uyarısını yaparak, devletleri silah transferlerini derhal durdurmaya ve İsrail ile her türlü askeri-temas ilişkisini kesmeye çağırdı.

Açlık, hastalık ve çaresizlik

Yerinden edilen Filistinliler, kamplarda yiyecek ve temiz suya erişimin neredeyse imkânsız olduğunu anlattı. Gebe kadınlar ve anneler, çocuklarına yemek bulamadıkları için “kötü anne” olduklarını hissettiklerini söylerken, yaşlılar ve engelliler ise kendilerini ailelerinin sırtında “yük” gibi gördüklerini ifade etti.

Cebaliye’deki bir kadın, “Yedi aylık kızım dört aylık bebek ağırlığında. Onu doyurmak için sütüm yetmiyor, mama ise aşırı pahalı. Çocuklarım açlıktan ağlayarak uykuya dalıyor. Annelik görevimi yerine getiremediğimi hissediyorum” dedi.

“Bebeğimin doğum kusurları olacak mı?”

Dört aylık hamile Hadil, beslenemediği için büyük kaygılar yaşıyor:

“Düşük yapmaktan korkuyorum. Açlığımın bebeğimin kilosuna, sağlığına, hatta doğum kusurlarına yol açacağından endişeleniyorum. Çadırların ortasında onu nasıl bir hayat bekliyor diye düşündükçe paniğe kapılıyorum.”

“Ben açlığa dayanabilirim ama çocuklar…”

62 yaşındaki Ebu Alaa, aşevinden sadece mercimek çorbasıyla günü geçirdiklerini, ekmeğin haftada bir kez dağıtıldığını anlattı:

“Ben açlığa dayanabilirim ama çocuklar dayanamaz. Eskiden komşular birbirine destek olurdu, artık herkes sadece kendi hayatta kalmaya çalışıyor.”

“İnsanlığımız elimizden alınıyor”

66 yaşındaki Nahid, yardım dağıtım noktalarında yaşanan kargaşayı şu sözlerle anlattı:

“İnsanlar, az önce vurulanların kanının bulaştığı un çuvallarını taşıyordu. Tanıdıklarım bile tanınmaz haldeydi. Açlık ve savaş Gazze’de değerlerimizi bile değiştirdi.”

“Kendimi oğlumun sırtında yük gibi hissediyorum”

75 yaşındaki Azize ise sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm. İlaç bulamıyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor:

“Her gün ‘Yaşaması gerekenler küçük çocuklar, torunlarım’ diye düşünüyorum. Kendimi oğlumun sırtında yük gibi hissediyorum.”

Af Örgütü’nden uyarı

Uluslararası Af Örgütü, Gazze’deki tabloyu “soykırımın ağır bir parçası” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “İsrail tam kapsamlı kara işgaline başlarsa, açlık ve hastalıkla boğuşan siviller olağanüstü boyutlarda acı çekecek” denildi.

Örgüt, devletlere silah transferlerini durdurma, yaptırım uygulama ve İsrail’le tüm askeri ilişkileri kesme çağrısı yaptı.

