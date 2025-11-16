ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2025 11:09
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2025 11:23
1 dk Okuma

Gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren üç kişinin kaldığı otel mühürlendi

Fatih'te bir otelde konaklayan ve en son Ortaköy'de yemek yiyen aile üyelerinden üç kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Olaya ilişkin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan kişi sayısı 7'ye çıktı.

BİA Haber Merkezi

Gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren üç kişinin kaldığı otel mühürlendi

Almanya'dan Türkiye'ye gelen dört kişilik aile, Ortaköy'de yedikleri yemek sonrası kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye gitti. Tedavilerinin ardından otele geri döndüler.

Otelde anne Çiğdem B.'nin kızını hareketsiz halde bulması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve tüm aile hastaneye kaldırıldı.

Zehirlendikleri üzerinde durulan aileden 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar hayatını kaybetti. Anne Çiğdem B.'in de çocuklarının vefatının ardından hayatını kaybettiği bildirildi.

KUŞKULU RESTORAN MÜHÜRLENDİ
14 Kasım 2025

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği işletme mühürlenirken dört kişi gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden aile bireylerine yapılan ilk otopside zehirlenmeye ilişkin net bulgular elde edilemediğinden dış müdahale ihtimalinin araştırılması için Cinayet Büro devreye alındı.

Daha sonra ailenin kaldığı otelde zehirlenme şüphesiyle iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. İncelemeye alınan otelde ilaçlama yapıldığının ortaya çıkmasından sonra bir çalışan ile ilaçlama şirketinden iki kişi daha gözaltına alındı ve olayla ilgili şüpheli sayısı 7'ye çıktı.

İnceleme kapsamında müşteriler tahliye edilirken, otel de mühürlendi.

(NÖ)

