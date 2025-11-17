Gıda güvenliği, halk sağlığı, ekoloji ve yönetim krizleri zinciri Böcek ailesini yok etti: Baba Böcek de öldü

Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul Ortaköy'de yedikleri açıkta satılan yiyeceklerin ardından Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin sonuncu üyesi Baba Servet Böcek'in de bugün öldüğü bildirildi.

Ailenin en küçükleri Kadir Muhammet ve Masal kardeşler 13 Kasım'da kaldırıldıkları hastanede peş peşe can vermişti.

ORTAKÖY'DEN ACİL SERVİSE Türkiye tatilinde aile boyu gıda zehirlenmesi: İki çocuk öldü, anne ve baba yaşam desteğinde

Yaşam desteğindeki anne ve babadan anne Çiğdem, 14 Kasım'da yoğun bakımda tutulduğı hastanede hayatını kaybetmişti.

KUŞKULU RESTORAN MÜHÜRLENDİ Ortaköy'deki gıda zehirlenmesinde anne de hayatını kaybetti

Baba Servet'in tedavisi de yoğun bakımda sürüyordu. Ancak Servet Böcek'in bu akşam hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dört gündür süren trajedi ailenin bütün üyelerinin peş peşe kaybedilmesiyle sona erdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner baba Servet Böcek'in ölümünü X sosyal medya hesabından duyurdu:

Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Olayla ilgili… — Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (@dr_aemreguner) November 17, 2025

Zehirlenme Fatih'teki otelden mi Ortaköy'deki gıdalardan mı?

Yandaş medya ve kamu yetkililerinin beyanlarında bir aileyi topluca yok eden zehirlenmenin kaynağının gıdalar değil, dört gün önce badana edilen oteli boyamakta kullanılan kimyasallar olduğuna ilişkin iddialar öne çıkıyor.

Bu varsayımın kanıtı olarak, "aynı otelde konaklayan İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. ve Fas uyruklu aşçı Reda F.'nin de gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastanede tedavi altına alındı[ğı]" ileri sürülüyor. Ancak her iki turistin hayati tehlikelerinin bulunmadığı diğer arkadaşlarında da herhangi bir rahatsızlığının olmadığı ortaya çıkıyor.

İncelemeler sonucunda üç arkadaşın 14 Kasım'da aynı yerlerde aynı tür yemekler yediği, kaldıkları otelde sadece damacanadan su içtikleri, otelde başka bir şey tüketmedikleri belirleniyor. Bu sonuçlar, esasen otelde kalan başka hiç kimsede benzer belirtiler gözlenmediğinden hareketle, rahatsızlığa yol açan etmenin otelin badanasında değil, yiyeceklerde aranması gerektiği varsayımını güçlendiriyor.

Bülent Şık: "V. vulnificus en güçlü baş şüpheli"

Nitekim bianet.org yazarlarından gıda mühendisi Bülent Şık, "Aile üyelerinin hayatını kaybetmesine yol açan etkenin ne olduğuna dair en doğru değerlendirme tetkikler bittiğinde açığa çıkacak" kaydıyla kendi öngörüsünü "bakteriyolojik" nedenlere dayandırıyor:

Elde mevcut tüm bilgiler, zaman çizelgesi, klinik tablo ve otopsi verileri bir araya getirildiğinde bu olayda V. vulnificus en güçlü baş şüpheli olarak görülüyor. Gıda güvenliği literatürü bu bakterinin midyede V. parahaemolyticus isimli bir başka bakteri ile birlikte bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. Her iki bakteri de kabuklu deniz ürünlerinde bir arada bulunabiliyor. Bu literatürde defalarca belgelenmiştir (özellikle sıcak ve kirli kıyı sularında). Bu nedenle Ortaköy vakasında iki Vibrio türünün birlikte maruziyeti teorik olarak çok mümkün. Bu iki bakterinin bir arada olma ihtimali ise ailenin neden bu kadar ciddi bir şekilde etkilendiğine daha iyi bir açıklama getirebilir. Bir ailenin ölümü: Müsilaj, midye ve vibrio riski

Tedavi süreci de kusurlu: "Çocuklara probiyotik dışında bir tedavi uygulanmadı"

Ekonomim.com'un haberine göre, anne Çiğdem Böcek hayattayken polise verdiği ifadede 12 Kasım gece 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklarına Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti. Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirmişti.

(AEK)