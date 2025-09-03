Gıda enflasyonu durdurulamıyor: Son bir ayda yüzde 3'lük yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos’ta yıllık aylık yüzde 2,04, yıllık da yüzde 32,95 arttı.

Enflasyon Aralık 2024’e göre sekiz ayda yüzde 21,50 olarak ölçülürken kira ve işyerlerine uygulanan on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 39,62 olarak hesaplandı.

En yüksek artış konutta

En yüksek ağırlığa sahip üç harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında;

Konut fiyatları yüzde 53,27,

Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 33,28,

Ulaştırma yüzde 24,86 arttı.

Bu grupların enflasyona yıllık katkısı ise sırasıyla yüzde 8,12, yüzde 7,97 ve yüzde 4,10 oldu.

Gıda fiyatları bir ayda yüzde 3 arttı

Ağustos ayında aylık bazda da en yüksek artış yine temel harcama gruplarında görüldü:

Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,02,

Konut yüzde 2,66,

Ulaştırma yüzde 1,55 arttı.

Bu artışlar, genel enflasyona sırasıyla yüzde 0,72, yüzde 0,46 ve yüzde 0,24 katkı yaptı.

119 başlıkta fiyatlar yükseldi

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Bunun yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 119’unda fiyatlar arttı. 20 başlıkta düşüş yaşanırken 4 başlıkta ise değişim yaşanmadı.

ENAG aylık enflasyona "Yüzde 3,23" dedi

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.

ENAG’ın verisine göre Ağustos’ta enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) dün (2 Eylül) İstanbul'da TÜFE artışının aylık yüzde 1,84, yıllık da yüzde 40,83 olarak duyurmuştu.

