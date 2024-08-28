GGM’ye gönderilen Filistinli üniversite öğrencisi için eylem

27 Ağustos'ta Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) gönderildiği öğretilen Filistinli üniversite öğrencisi için bugün (28 Ağustos) saat 19.00'da Üsküdar Meydanı'nda Filistin İçin Bin Genç Hareketi çağrısıyla bir eylem düzenlendi.

Filistinli üniversite öğrencisi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi

"Filistinli arkadaşımız 'Erdoğan, İsraili besleyen petrol vanalarını kapat' dediği için Geri Gönderme Merkezinde tutuluyor.Dostumuzu derhal serbest bırakın!" yazılı pankartın arkasında Filistin bayraklarıyla toplanan göstericiler, İsrail'le ticaretin kesilmesi yönündeki taleplerini de yineledi.

Üsküdar Meydanından sesleniyoruz:



Filistinli arkadaşımız "Erdoğan, İsraili besleyen petrol vanalarını kapat" dediği için Geri Gönderme Merkezinde tutuluyor.



Dostumuzu derhal serbest bırakın! pic.twitter.com/TbNe18VUqO — Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) August 28, 2024

Üsküdar'daki eylemin yanı sıra, Filistin İçin Bin Genç Hareketi X platformunda #FilistinliDostumuzNerede etiketiyle GGM'ye gönderilen Filistinli üniversite öğrencisinin sesini duyurma çağrısında bulunuyor. (NK)