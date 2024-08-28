ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 23:29
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 00:13
1 dk Okuma

GGM’ye gönderilen Filistinli üniversite öğrencisi için eylem

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, katıldığı eylem sebebiyle Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen Filistinli üniversite öğrencisi için Üsküdar Meydanı’ndaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
GGM’ye gönderilen Filistinli üniversite öğrencisi için eylem
Fotoğraf: Vecih Cüzdan/bianet

27 Ağustos'ta Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) gönderildiği öğretilen Filistinli üniversite öğrencisi için bugün (28 Ağustos) saat 19.00'da Üsküdar Meydanı'nda Filistin İçin Bin Genç Hareketi çağrısıyla bir eylem düzenlendi.

Filistinli üniversite öğrencisi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi
Filistinli üniversite öğrencisi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi
27 Ağustos 2024

"Filistinli arkadaşımız 'Erdoğan, İsraili besleyen petrol vanalarını kapat' dediği için Geri Gönderme Merkezinde tutuluyor.Dostumuzu derhal serbest bırakın!" yazılı pankartın arkasında Filistin bayraklarıyla toplanan göstericiler, İsrail'le ticaretin kesilmesi yönündeki taleplerini de yineledi.

Üsküdar'daki eylemin yanı sıra, Filistin İçin Bin Genç Hareketi X platformunda #FilistinliDostumuzNerede etiketiyle GGM'ye gönderilen Filistinli üniversite öğrencisinin sesini duyurma çağrısında bulunuyor. (NK)

filistin için bin genç Filistin ggm üsküdar meydanı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git