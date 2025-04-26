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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2025 11:13
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2025 12:21
5 dk Okuma

Geziye Özgürlük Koordinasyonu Silivri'de: Arkadaşlarımız serbest bırakılsın

"Düşman hukuku uygulamaları, hukuk devleti için büyük bir tehdit oluşturuyor, demokrasi kurumlarının işleyişini tahrip ediyor."

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Geziye Özgürlük Koordinasyonu Silivri'de: Arkadaşlarımız serbest bırakılsın
Fotoğraf ve videolar: Evrim Kepenek / bianet

Gezi mahpuslarının tutuklanmasının 3. yılında Geziye Özgürlük Koordinasyonu Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı. 

Açıklamaya Gezi mahpuslarının arkadaşlarının yanı sıra, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Gezi Direnişi’nde polisin attığı gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Anne’nin yanında çok sayıda kişi katıldı. 

25 Nisan 2022'de Gezi Davasında İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası vermişti. 
"Gezi"nin sekiz tutuklusu hakkında
"Gezi"nin sekiz tutuklusu hakkında
26 Nisan 2022

Kavala: Düşman hukuku uygulamaları hukuk devleti için tehdit

Açıklama öncesinde ilk olarak Gezi mahpusu iş insanı Osman Kavala'nın mesajı okundu: Kavala'nın mesajı şöyle: 

"Son olaylar, olağanüstü hukuksuz nitelikte tutuklamalar, kanaatimce Gezi davasındaki suçlamaların ne kadar düzmece olduğunun anlaşılmasını sağladı. 

Gezi davasının kitlesel protestoları kriminalize etmek için kullanılmış olduğunu gösterdi. 

Düşman hukuku uygulamaları, hukuk devleti için büyük bir tehdit oluşturuyor, demokrasi kurumlarının işleyişini tahrip ediyor. 

Bu gerçeğin her geçen gün daha iyi anlaşıldığına, insan hayatına ve insan haysiyetine değer veren anlayışın ülkemizde de egemen olacağına inanıyorum." 

Atalay: Gezi heryerde

Sonrasında Gezi Davası'nda mahkum edildiği ceza nedeniyle yıldır cezaevinde tutulan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın mesajı okundu: 

"Bu ülke GEZİ’yi yaşadı. Ve cesur yürekli kadınların ve gençlerin  büyük bir ağacın yapraklarına dönüşerek kara bir dumanı dağıttığı, nefes aldırdığı bir ülke artık burası. Şaşırmaya, tuhaf anlamlar yüklemeye gerek yok. Gezi heryer'de artık. Ve her yerde olmaya devam edecek.” Denmişti Taksim Dayanışmasının bir açıklamasında. Şimdi Saraçhanede yeniden boy verdiği gibi. Liselerden üniversitelerden yankılandığı gibi...Haksızlığa, hukuksuzluğa, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkan yüzbinlerin meydanları doldurduğu gibi ve emekçilerin işyerlerinden, köylülerin traktör konvoylarından boy gösterdiği gibi...

Gezi heryerde...“Biz içeri düştüğümüzden beri, güneşin etrafında tam üç kere döndü dünya.”

 Bu üç yılda;

Dayanaksız ve uydurma suçlamalarla, delilsiz “yargılamalarla” ve gerekçesiz “kararlarla” Bakırköy ve Silivri Cezaevleri’nde tutulan bizler, Anayasal düzene ve hukuk devletine dönmeyi umut eder ve bunun için mücadele ederken, içine gömülmemiz istenilen karanlığın daha da derinleştirildiğine, anayasal düzenin, Meclis’in ve bir bütün olarak yurttaşların seçme hakkının fiilen askıya alındığına tanık olduk.

Daha ilk gün söylemiştik: “Türkiye bu kuralsızlık ve hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Bunu hep birlikte göreceğiz.“

Ve gördük.

Bir grup genç, İstanbul Üniversitesi’nin önünde kurulan barikatın eşiğinde yırttı o “deli gömleğini” ve milyonlar sel olup aktı meydanlara.

“Biz içeri düştüğümüzden beri, güneşin etrafında tam üç kere döndü dünya.

Fakat gün ışıdı her şeye rağmen, biz içeri düştüğümüzden beri

Ve karanlığın kenarından onlar,

Ağır ellerini toprağa basıp doğruldular yarı yarıya…”

Kahraman: En büyük ceza hasret

Sonrasında Gezi Mahpusu Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın mesajı şöyle:

"Alışmadık, kabul etmiyoruz"

Son olarak ise Geziye Özgürlük Koordinasyonu’nun mesajı okundu: 

Gezi, bu ülkenin vicdanıdır, eitlik ve adalet için umududur. 

Barışçıl, yaratıcı, neşenin öznesi olduğu, özgürlük talebini dile getiren bir itirazın ortak hafızasıdır. 

O hafızayı susturmak için tam üç yıldır Çidem Mater’i, Mine Özerden’i, Can Atalay’ı, Tayfun Kahraman’ı ve sekiz yıla yakındır da Osman Kavala’yı hukuksuzca mahkûm ediyorlar. Bu bir dava değil, cezalandırma ve gözdağı sistemidir. Ülkemizin demokrasi tarihinde kapkara bir lekedir. 

Buradan, Silivri’nin ve Bakırköy’ün önünden sesleniyoruz: 

Unutmadık. Alımadık. Kabul etmiyoruz! 

Kabul etmeyeceğiz, çünkü Gezi hâlâ bizimle. Çünkü biz, hepimiz, dün olduğu gibi bugün de hâlâ Gezi’deyiz. 

*** 

Bugün sadece hukuksuz Gezi davası yüzünden özgürlükleri gasp edilen beş arkadaşımız için değil; bu ülkenin düşleri, adalet duygusu ve demokrasi umudu için buradayız! 

Ethem Sarısülük için, Hasan Ferit Gedik için, Mehmet Ayvalıtaş için, Ali İsmail Korkmaz için, Abdullah Cömert için, Ahmet Atakan için, Medeni Yıldırım için, Berkin Elvan için buradayız! 

Saraçhane’de, sokaklarda, kampüslerinde kullandıkları demokratik hakları nedeniyle tutuklanan öğrenciler için, sosyal medyada paylaştıkları özgür düşünceleri nedeniyle gözaltına alınan yurttaşlar için buradayız! 

Gazeteciliğin gereğini yaparak gerçekleri dile getirip karşılığında cezaevine konulan basın emekçileri için; yaşadığımız adaletsizliklere sessiz ve tepkisiz kalmayıp baskı altına alınan sanatçılar için buradayız! 

Toplum ve kamu yararına düşünüp üreten, kentlerimizi deprem riskine karşı dirençli hale getirmek için çalışan şehir plancıları, meslek insanları ve bürokratlar için; adaletsiz uygulamalara karşı halkın ve ezilenlerin yanında olan avukatlar, hukukçular için buradayız! 

Kadınların bedeni, doğumu, yaşamı üzerinde kurulan tahakküme karşı ses çıkaranlar için; kimliğini, varoluşunu inkâr etmeyen bireyler için buradayız! 

Onurlu bir yaşam ve emeklerinin hakkı için direnen tüm işçiler ve emekçiler için buradayız! 

Yüzbinlerce, milyonlarca insanın demokratik iradesiyle seçildikleri halde keyfi ve mesnetsiz gerekçelerle tutuklanan belediye başkanları için; kayyum marifetiyle susturulmak istenen halk iradesi için; tüm siyasi tutuklular için buradayız! 

Onlar içerdeyken biz dışarıda susamayız, susmuyoruz, susmayacağız! 

Adalet için sesimizi yükseltmeye devam edeceiz! Sokaklarda, kampüslerde, fabrikalarda, ofislerde, meydanlarda eitlik için, demokrasi için, geleceimiz için mücadeleye devam edeceiz! 

*** 

Sözümüz var: 

Bu adaletsizlik sona erecek, bu dayanışma büyüyecek ve bu hikâye umutla tamamlanacak. Biz kazanacağız! 

Gezi’ye özgürlük! Gezi için adalet! Herkes için Adalet! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! 

ÇGD Bursa'dan Gezi Tutukluları ve Ailelerine Dayanışma Ödülü
ÇGD Bursa'dan Gezi Tutukluları ve Ailelerine Dayanışma Ödülü
8 Aralık 2022

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gezi davası Osman Kavala osman kavala davası tayfun kahraman çiğdem mater
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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