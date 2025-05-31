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HABER
Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2025 11:48
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2025 11:56
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Gezi’nin yıl dönümünde Taksim’e ulaşım engeli

İstanbul Valiliği’nin kararıyla, Taksim ve çevresindeki metro ile füniküler istasyonları saat 15.00’dan itibaren kapatılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gezi’nin yıl dönümünde Taksim’e ulaşım engeli
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00’dan itibaren işletmeye kapatılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir,” dendi.

31 Mayıs, Gezi Direnişi'nin simgesel olarak en önemli tarihlerinden biri. 2013’te başlayan protestolara yönelik ilk büyük polis müdahalesi bu gün gerçekleşti. Sabah saatlerinde çadırların yakılması ve yoğun biber gazıyla yapılan sert müdahale, İstanbul’da ve ardından tüm Türkiye’de büyük tepkiye neden oldu. 31 Mayıs'tan itibaren protestolar kitleselleşti ve hareket, ifade özgürlüğü, polis şiddeti ve otoriterleşme karşıtı toplumsal bir direnişe dönüştü. 

Gezi Direnişi

Gezi Parkı protestoları, 27 Mayıs 2013'te İstanbul’daki Gezi Parkı’na yapılmak istenen AVM ve Topçu Kışlası projesine karşı kent ve çevre savunucularının direnişiyle başladı. Protestolar kısa sürede, hükümete karşı özgürlük ve adalet taleplerini içeren geniş çaplı eylemlere dönüştü.

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca insanın katıldığı protestolar, polis şiddeti, biber gazı ve gözaltılarla bastırılmaya çalışıldı. Eylemler sırasında Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve yüzlerce insana dava açıldı. Bunlardan en öne çıkanı 8 sanıklı Gezi Parkı davası oldu.

Dava kapsamında Eylül 2023’te iş insanı Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'a verilen 18'er yıl hapis cezaları onandı.

Dava süreci boyunca ulusal ve uluslararası hukuk çevreleri, yargılamanın siyasi olduğunu belirterek kararlara tepki gösterdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kavala’nın tutukluluğunu “hak ihlali” sayarak serbest bırakılması yönünde karar verdi; ancak Türkiye bu kararı uygulamadı. Dava, Türkiye’de hukuk ve demokrasi tartışmalarının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Gezi ise Türkiye'de toplumsal muhalefetin simge direnişlerinden biri olarak hafızalara kazındı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
gezi parkı Gezi Direnişi Osman Kavala gezi parkı davası berkin elvan
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19 Kasım 2014
/haber/gezi-parki-ndaki-kazi-durduruldu-160068
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Gezi Parkı Direnişi 31 Mayıs 2013 Cuma
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