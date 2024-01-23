Gezi’nin AKP’li hakimini yazdığı için yargılanan İsmail Saymaz beraat etti

AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Gezi Davası hakimi Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın ‘FETÖ şüphelisi’ olduğunu ve ifade verdiğini yazan Sözcü yazarı İsmail Saymaz 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

“Terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Saymaz İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya avukatları Aslı Kazan ve Turgut Kazan ile birlikte katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Saymaz, Bircan’ın fotoğrafını yayınlamadıklarını, bunun bilirkişi raporlarında sabit olduğunu söyledi. Bircan’ın fotoğrafını kullanmış olsalar bile üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmayacağını aktardı.

Saymaz, "Ben Bircan’ın eşinin FETÖ itirafçısı olduğunu ve 1 yıl soruşturma geçirdiğini yazdım. Çocuklarını, 17-25 Aralık sonrasında bile FETÖ okullarında okuttuğunu yazdım. Ben bunları yazdığım için yargılanıyorum. Bunları yazmamış olsaydım yargılanıyor olmazdım. Tarihte ilktir bir kişinin eşi adına şikayette bulunması. Hanımefendi şikayetçi olmuyor, ama eşi ağır ceza hakimi olduğu için şikayetçi oluyor ve ben yargılanıyorum" dedi.

“Yeni Şafak AYM üyelerini hedef gösterdi”

Saymaz savunmasının devamında, Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin Yeni Şafak tarafından hedef gösterilmesini hatırlattı.

Gazete hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığını söyleyen Saymaz, "Bundan ala hedef gösterme mi olur? Yarın öbür gün biri kalksa suç işlese ne yapacaksınız? Olmadık şey değil. AYM üyelerini hedef gösteren yandaş gazetenin kardeşi Akit, daha önce Danıştay üyelerini hedef gösterdi, Alparslan diye biri kalktı Danıştay’ı bastı, bir hakimi öldürdü. Ben ise hakim beyin fotoğrafını kullanmadığım halde burada yargılanıyorum" diye konuştu.

Son sözü sorulan Saymaz, “Hakim bey 2021 öncesinde avukattı ve siyasi eylemler içindeydi. Gezi Parkı hakkında fikirleri vardı. Kendisi Gezi’yi hükümete karşı silahlı bir ayaklanma olarak görüyordu. Hakim bey, Gezi davasına bakmaya başladığında orada bir hakim değil, bir genel başkanın eski avukatı sıfatı da vardı. 3 yıl öncesine kadar Karadeniz’in bir ilçesinde avukatlık yaparken bir anda İstanbul Adliyesi'nde ağır cezaya, buradaki ağır davalara bakabilmiştir. Sizin 20 yılda gelebildiğiniz konuma 2,5 yılda gelebilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, İsmail Saymaz'ın her iki suçtan beraatına hükmetti.

“Gezi tutuklularının tahliye edilmesi gerek”

Duruşma sonra açıklama yapan İsmail Saymaz, hiç yargılanmaması gerektiğini söyledi. Saymaz “Benim suçsuz olduğum, gazetecilik görevini yerine getirdiğim bugün bir mahkeme kararıyla daha tasdik edilmiş oldu. Ama mesele şudur; Gezi Parkı gibi davalarda tertemiz insanlar içeride yatıyorlar. Siyasi bir davanın hedefi durumundalar. Başta Can Atalay olmak üzere Gezi Parkı davasında tutuklu olan herkesin tahliye edilmesi gerekir” dedi.

(HA)