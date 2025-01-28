“Gezi yetmez, Bolşevik Devrimi ve Paris Komünü’ne de dava açın”

Gezi Parkı protestolarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, yeni açılan soruşturmalar kapsamında gerçekleşen gözaltı ve tutuklamalara tepkiler devam ediyor.

İzmir Barosu, menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına neden olan ve bazı oyuncuların ifadeye çağrıldığı yeni Gezi soruşturmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması Gezi'nin yasa dışı tapelerinden

“Nasıl olsa sınır, dur durak yok”

Baro’nun “Ülkemiz yetmezse de 1871 Paris Komünü, 1917 Bolşevik Devrimi ve 1975 Vietnam Savaşı’na soruşturma açabilirsiniz,” dediği açıklaması şöyle:

“Hükümete çağrımızdır: Bir toplumun demokratik hak ve özgürlük taleplerinin en güzel dile getirildiği süreç olan Gezi’nin üzerinden 12 sene geçmesinin ardından başlattığınız haksız ve hukuka aykırı soruşturmalar yetersizdir (!) Lütfen bir an önce 1826 yılında İstanbul kale inşaatında başlatılan işçi grevi, 1968 üniversite işgalleri ve 15-16 Haziran 1970 işçi direnişi ile ilgili de soruşturma başlatın.

“Ülkemiz yetmezse de 1871 Paris Komünü, 1917 Bolşevik Devrimi ve 1975 Vietnam Savaşı’na soruşturma açabilirsiniz. Nasıl olsa sınır, dur durak yok. Buyurun.” (TY)