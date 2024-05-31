Gezi Parkı ve Taksim Meydanı polis barikatlarıyla kapatıldı

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul'un sayılı parklarından biri olan Taksim'deki Gezi Parkı bugün polis barikatlarıyla kapatıldı.

Gezi Parkı Direnişinin 11. yıldönümünde Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Sabah işe gitmek için başta metro olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanan yurttaşlar barikatlarla karşılaştı.

Öte yandan meydandaki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinin yanı sıra oturma alanlarındaki geçiş noktaları da polis bariyerleriyle sarıldı. Öte yandan İstiklal Caddesi Şişhane Tünel çıkışında da polis bariyerleri yığıldı. (AÖ)