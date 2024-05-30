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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 15:55
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 16:04
1 dk Okuma

Gezi'nin 11. yıldönümü: Taksim Dayanışması'ndan eylem çağrısı

“Karanlık gider, Gezi kalır” diyen Taksim Dayanışması, 31 Mayıs'ta Taksim’e çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gezi'nin 11. yıldönümü: Taksim Dayanışması'ndan eylem çağrısı
Fotoğraf: Taksim Dayanışması/X

Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi’nin 11. yıldönümü vesilesiyle sosyal medya platformu X’ten bir çağrı paylaştı.

31 Mayıs Cuma günü, saat 19’da Taksim’de yapılacak basın açıklamasına katılım çağrısı yapan Taksim Dayanışması’nın paylaşımı şöyle:

“11 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıldönümünde,

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz:

KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR!

31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!”

Gezi'nin Zaman Tüneli
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Gezi'nin Zaman Tüneli
27 Mayıs 2022

(VC)

taksim dayanışması Gezi Direnişi gezi parkı
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