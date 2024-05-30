Gezi'nin 11. yıldönümü: Taksim Dayanışması'ndan eylem çağrısı
“Karanlık gider, Gezi kalır” diyen Taksim Dayanışması, 31 Mayıs'ta Taksim’e çağrı yaptı.
Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi’nin 11. yıldönümü vesilesiyle sosyal medya platformu X’ten bir çağrı paylaştı.
31 Mayıs Cuma günü, saat 19’da Taksim’de yapılacak basın açıklamasına katılım çağrısı yapan Taksim Dayanışması’nın paylaşımı şöyle:
“11 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıldönümünde,
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz:
KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR!
31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!”
Gezi 9 Yaşında
Gezi'nin Zaman Tüneli
27 Mayıs 2022
(VC)
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