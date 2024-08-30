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Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 10:48
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 10:52
3 dk Okuma

Gezi mahpusu Tayfun Kahraman’a kötü muameleye tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Tayfun Kahraman'a yapılan muamele, hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlâki de değildir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gezi mahpusu Tayfun Kahraman’a kötü muameleye tepki
Fotoğraf: Meltem Akyol / Evrensel Gazetesi

Meriç Demir Kahraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, dün (29 Ağustos) Gezi mahpusu Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken kötü muameleye maruz kaldı.

Meriç Demir Kahraman, altı buçuk saat Kahraman'a eşlik eden kolluk güçlerinin, Kahraman'ın kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde sıktığını belirtti. Kahraman, açıklamasında Tayfun Kahraman zarar gördüğünü söylediğinde kelepçenin daha çok sıkıldığını ve bu sebeple eşinin bileklerinde yaralar oluştuğunu söyledi.

Kahraman’ın maruz kaldığı kötü muameleye başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel olmak üzere, muhalefet parti temsilcileri ve meslek birlikleri tepki gösterdi.

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“İnsanlık suçu”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Tayfun Kahraman'a yapılan muamele, hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir. CHP ailesi olarak bu muameleyi kendimize, hepimize yapılmış sayıyoruz.

“Derhal gerekli girişimlerde bulunacağız. Suçsuz yere ve hepimizin yerine cezaevinde yatan Tayfun’a bu günü yaşatanlar hesabını verecekler.”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: “Bu muamele işkencedir ve işkence insanlık suçudur. MS hastası Tayfun Kahraman’a işkence edenler ve talimatı verenler derhal açığa alınmalı ve ilgili bakanlıklar derhal açıklama yapmalıdır.”

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TMMOB Şehir Plancıları Odası: “Meslektaşımız Tayfun Kahraman’a sağlık kontrolü süresince uygulanan şiddeti kınıyoruz. Bu işkence suçunun talimatını veren ve uygulayan kişiler ve kurumlar hakkında gerekli yasal girişimleri başlatarak süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

İstanbul Tabip Odası: “Gezi Davası nedeniyle hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Dr. Tayfun Kahraman'a uygulanan ve işkence boyutlarına ulaşan bu zulmün sorumluları hesap vermelidir. İşkence insanlık suçudur!”

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: “Tayfun Kahraman’a yapılan bu muamele, milyonlarca insan onun masumluğuna her geçen gün daha çok inandığı içindir.
Bir sağlık kontrolünde tehdit, kelepçenin sıkılması, kolluk kuvvetlerinin hukuka aykırı şekilde muayeneye girmesi kimin emriyle yapılıyor? Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, görev alanınızda suç işleniyor!”

Mimar ve eski Gezi mahpusu Mücella Yapıcı: “Ben de bu işkenceye çok ciddi maruz kaldım. Ancak benim ve diğer tutsakların bu vahşi koşullar nedeniyle hastaneye gitmeyi reddetme imkanımız vardı. Sevgili Tayfun'un hastalığı nedeniyle bu imkanı yok! İlgilileri bu işkenceye son vermeye çağırıyorum.”

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Nisan 2022'de Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verdi.

Eylül 2023'te ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e verilen 18'er yıllık hapis cezalarını onadı. Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın ise mahkumiyet kararlarını bozdu ve tahliyelerine hükmetti. (TY)

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