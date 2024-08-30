Gezi mahpusu Tayfun Kahraman’a kötü muameleye tepki

Meriç Demir Kahraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, dün (29 Ağustos) Gezi mahpusu Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken kötü muameleye maruz kaldı.

Meriç Demir Kahraman, altı buçuk saat Kahraman'a eşlik eden kolluk güçlerinin, Kahraman'ın kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde sıktığını belirtti. Kahraman, açıklamasında Tayfun Kahraman zarar gördüğünü söylediğinde kelepçenin daha çok sıkıldığını ve bu sebeple eşinin bileklerinde yaralar oluştuğunu söyledi.

Kahraman’ın maruz kaldığı kötü muameleye başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel olmak üzere, muhalefet parti temsilcileri ve meslek birlikleri tepki gösterdi.

Tayfun Kahraman, sağlık kontrolünde kötü muameleye maruz bırakıldı

“İnsanlık suçu”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Tayfun Kahraman'a yapılan muamele, hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir. CHP ailesi olarak bu muameleyi kendimize, hepimize yapılmış sayıyoruz.

“Derhal gerekli girişimlerde bulunacağız. Suçsuz yere ve hepimizin yerine cezaevinde yatan Tayfun’a bu günü yaşatanlar hesabını verecekler.”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: “Bu muamele işkencedir ve işkence insanlık suçudur. MS hastası Tayfun Kahraman’a işkence edenler ve talimatı verenler derhal açığa alınmalı ve ilgili bakanlıklar derhal açıklama yapmalıdır.”

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TMMOB Şehir Plancıları Odası: “Meslektaşımız Tayfun Kahraman’a sağlık kontrolü süresince uygulanan şiddeti kınıyoruz. Bu işkence suçunun talimatını veren ve uygulayan kişiler ve kurumlar hakkında gerekli yasal girişimleri başlatarak süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

İstanbul Tabip Odası: “Gezi Davası nedeniyle hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Dr. Tayfun Kahraman'a uygulanan ve işkence boyutlarına ulaşan bu zulmün sorumluları hesap vermelidir. İşkence insanlık suçudur!”

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: “Tayfun Kahraman’a yapılan bu muamele, milyonlarca insan onun masumluğuna her geçen gün daha çok inandığı içindir.

Bir sağlık kontrolünde tehdit, kelepçenin sıkılması, kolluk kuvvetlerinin hukuka aykırı şekilde muayeneye girmesi kimin emriyle yapılıyor? Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, görev alanınızda suç işleniyor!”

Mimar ve eski Gezi mahpusu Mücella Yapıcı: “Ben de bu işkenceye çok ciddi maruz kaldım. Ancak benim ve diğer tutsakların bu vahşi koşullar nedeniyle hastaneye gitmeyi reddetme imkanımız vardı. Sevgili Tayfun'un hastalığı nedeniyle bu imkanı yok! İlgilileri bu işkenceye son vermeye çağırıyorum.”