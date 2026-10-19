Gezi mahpusu Mine Özerden’den kitap dayanışması çağrısı

Gezi Davası kapsamında hakkında verilen 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri’deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yapımcı ve hak savunucusu Mine Özerden, cezaevine kitap gönderilmesi için dışarıdaki okurlara ve dostlarına çağrı yaptı.

4,5 yıldır Gezi Davası’ndan Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Mine Özerden sizden kitap bekliyor. Mine Özerden Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 Nolu - B9 Semizkumlar Mahallesi, Çanta Caddesi No: 162/2 Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 34570 Silivri/İstanbul https://t.co/qn0Reioh8J — Elif Ilgaz (@elifilgaz) October 19, 2026

"Mine'nin Dostları" tarafından iletilen mesajda, Özerden’in İstanbul dışında yaşayan yurttaşlardan kitap desteği beklediği belirtildi.

Cezaevi mevzuatı gereği İstanbul içi kargo gönderiminin kabul edilmediği hatırlatılan duyuruda, talep edilen kitap türleri ve kullanım amacı şu sözlerle aktarıldı:

"Mine'nin İstanbul dışında yaşayan dostlarından bir ricası var: '2020 sonrası basılmış araştırma, inceleme, resimli referans kitaplar ve çizgi romanlar yollayabilirseniz ne güzel olur' diyor. Kargo ile gönderebilirsiniz ancak ne yazık ki İstanbul içinden kargo gönderilemiyor. Kendi okuduktan sonra bu kitapları cezaevi kütüphanesine bağışlıyor ve dolayısıyla, onun dışındaki mahpuslar da bu kitaplardan yararlanabiliyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz."

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(EMK)