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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 16:29 19 Ekim 2026 16:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 16:32 19 Ekim 2026 16:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Gezi mahpusu Mine Özerden’den kitap dayanışması çağrısı

"Mine'nin Dostları" tarafından iletilen mesajda, Özerden’in İstanbul dışında yaşayan yurttaşlardan kitap desteği beklediği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gezi mahpusu Mine Özerden’den kitap dayanışması çağrısı
Fotoğraf: Su Özerden ve ailesinin Mine Özerden'i Bakırköy Cezaevi'ndeki ziyaretten
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Gezi Davası kapsamında hakkında verilen 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri’deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yapımcı ve hak savunucusu Mine Özerden, cezaevine kitap gönderilmesi için dışarıdaki okurlara ve dostlarına çağrı yaptı.

"Mine'nin Dostları" tarafından iletilen mesajda, Özerden’in İstanbul dışında yaşayan yurttaşlardan kitap desteği beklediği belirtildi.

Cezaevi mevzuatı gereği İstanbul içi kargo gönderiminin kabul edilmediği hatırlatılan duyuruda, talep edilen kitap türleri ve kullanım amacı şu sözlerle aktarıldı:

"Mine'nin İstanbul dışında yaşayan dostlarından bir ricası var: '2020 sonrası basılmış araştırma, inceleme, resimli referans kitaplar ve çizgi romanlar yollayabilirseniz ne güzel olur' diyor. Kargo ile gönderebilirsiniz ancak ne yazık ki İstanbul içinden kargo gönderilemiyor. Kendi okuduktan sonra bu kitapları cezaevi kütüphanesine bağışlıyor ve dolayısıyla, onun dışındaki mahpuslar da bu kitaplardan yararlanabiliyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/ozgur-ozel-bakirkoyde-mine-ozerden-ve-cigdem-mater-i-ziyaret-etti-303745
GEZİ MAHPUSLARI İKİ YILDIR HAPİSHANEDE
Mine Özerden’in kızı anlattı: Toplumun vicdanına güveniyoruz
25 Nisan 2024
/haber/mine-ozerdenin-kizi-anlatti-toplumun-vicdanina-guveniyoruz-294623
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