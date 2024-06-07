Gezi dosyası Adalet Bakanlığı yolunda

Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Gezi davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in talebiyle Gezi davası dosyasını Adalet Bakanlığının incelemesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosuna gönderdi.

"Kanun yararına bozma talebi" başlığıyla gönderilen dosyanın dilekçesinde mahkeme şöyle dedi:

"Mahkememiz iş bu dosyasında hükümlü Osman Kavala müdafi Avukat Hilal Zengin’in 6 Mayıs 2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir."

Süreç nasıl işleyecek?

Kanun yararına bozma olağanüstü bir kanun yolu. Adalet Bakanlığı kendiliğinden veya kendisine yapılmış olan talep üzerine kanun yararına bozma yoluna gidebilir.

Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu düşünmesi durumunda Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtay tarafından bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.

Yargıtay Başsavcısı, Adalet Bakanlığı tarafından kendisine gönderilen istem yazısındaki yasal nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine iletir. İlgili ceza dairesi de dosyayı inceleyerek kararı onar ya da bozar.

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Özel-Erdoğan görüşmesi ve yumuşama tartışmaları

31 Mart yerel seçiminin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Bu, sekiz yıl aradan sonra genel başkanlar seviyesinde ilk temastı.

Özel'in gündeminde Kasım 2017'den beri hapiste tutulan Osman Kavala ve Gezi davası kapsamında hapiste olan Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden vardı.

Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi, daha sonra yaptığı açıklamalarda da "Bir yol bulunsun, bu cendereden çıkılsın" dedi.

Erdoğan da görüşmenin ardından ‘siyasetin yumuşama dönemine girdiğini’ söyledi.

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş Özel’in Kavala ve Gezi açıklamalarına destek verdi. Süreçte iktidara yakın gazetelerde köşe yazan isimler de Kavala’nın mahpusluğuna yönelik eleştirilerini dile getirmeye başladı.

Osman Kavala'ya yeni heyetten de ret

(HA)