10. İSTANBUL TRANS ONUR HAFTASI KOMİTESİ
"Gezi Direnişinde LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun"
“Sol(!) kesimce, verdikleri mücadele her dönem eksik, yanlış, tuhaf, devrimci ahlak(?)’a aykırı görülmüş lubunyalara selam olsun!”
Gezi Direnişi'nin 11. yılını olduğunu hatırlatan 10. İstanbul Trans Onur Haftası, X’te yapılan paylaşımda, “Gezi Direnişin’deki LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun” diye seslendi.
LGBT'lerin Gözünden Gezi Direnişi
26 Haziran 2013
Paylaşım şöyle:
“11 yıl önce başlamış Gezi Direnişi’nde oluşturdukları LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun! Sol(!) kesimce, verdikleri mücadele her dönem eksik, yanlış, tuhaf, devrimci ahlak(?)’a aykırı görülmüş lubunyalara selam olsun!”
11 yıl önce başlamış Gezi Direnişi’nde oluşturdukları LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun!— 10. İstanbul Trans Onur Haftası (@tprideistanbul) May 29, 2024
Sol(!) kesimce, verdikleri mücadele her dönem eksik, yanlış, tuhaf, devrimci ahlak(?)’a aykırı görülmüş lubunyalara selam olsun! pic.twitter.com/S5FVUe7Zm1
(EMK)
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