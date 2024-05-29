"Gezi Direnişinde LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun"

Gezi Direnişi'nin 11. yılını olduğunu hatırlatan 10. İstanbul Trans Onur Haftası, X’te yapılan paylaşımda, “Gezi Direnişin’deki LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun” diye seslendi.

LGBT'lerin Gözünden Gezi Direnişi

Paylaşım şöyle:

“11 yıl önce başlamış Gezi Direnişi’nde oluşturdukları LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun! Sol(!) kesimce, verdikleri mücadele her dönem eksik, yanlış, tuhaf, devrimci ahlak(?)’a aykırı görülmüş lubunyalara selam olsun!”

11 yıl önce başlamış Gezi Direnişi’nde oluşturdukları LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun!



Sol(!) kesimce, verdikleri mücadele her dönem eksik, yanlış, tuhaf, devrimci ahlak(?)’a aykırı görülmüş lubunyalara selam olsun! pic.twitter.com/S5FVUe7Zm1 — 10. İstanbul Trans Onur Haftası (@tprideistanbul) May 29, 2024

(EMK)