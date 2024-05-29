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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 14:40
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 14:45
1 dk Okuma

10. İSTANBUL TRANS ONUR HAFTASI KOMİTESİ

"Gezi Direnişinde LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun"

“Sol(!) kesimce, verdikleri mücadele her dönem eksik, yanlış, tuhaf, devrimci ahlak(?)’a aykırı görülmüş lubunyalara selam olsun!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Gezi Direnişinde LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun"

Gezi Direnişi'nin 11. yılını olduğunu hatırlatan 10. İstanbul Trans Onur Haftası, X’te yapılan paylaşımda, “Gezi Direnişin’deki LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun” diye seslendi.

LGBT'lerin Gözünden Gezi Direnişi
LGBT'lerin Gözünden Gezi Direnişi
26 Haziran 2013

Paylaşım şöyle:

“11 yıl önce başlamış Gezi Direnişi’nde oluşturdukları LGBT bloğunda düşen, dövüşen tüm lubunyalara selam olsun! Sol(!) kesimce, verdikleri mücadele her dönem eksik, yanlış, tuhaf, devrimci ahlak(?)’a aykırı görülmüş lubunyalara selam olsun!”

(EMK)

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/haber/gezi-direnisindeki-polis-siddetine-37-bin-500-lira-manevi-tazminat-220541
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/galeri/akm-den-gezi-direnisi-284859
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29 Aralık 2022
/haber/gunay-gezi-direnisinin-yanindayiz-272127
Gezi Direnişinde Öğretmeni Yaralayan Polislere Yeniden Yargılama
27 Mart 2020
/haber/gezi-direnisinde-ogretmeni-yaralayan-polislere-yeniden-yargilama-222044
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SUNA ARAS YAZDI
"Üç Beş Ağaç" ve Gezi Direnişi
7 Haziran 2020
/yazi/uc-bes-agac-ve-gezi-direnisi-225348
Gezi Direnişi’nin 6. Yılı: Karanlık Gider Gezi Kalır
31 Mayıs 2019
/haber/gezi-direnisi-nin-6-yili-karanlik-gider-gezi-kalir-209051
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/haber/gezi-direnisindeki-yaralanmaya-aym-den-ret-256372
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