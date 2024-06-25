Gezi Direnişçisi Aydoğan'ın “Hakkâri'de sınırsız kötülük” tweetine savcılıktan takipsizlik kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsvcılığı, Gezi Parkı Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan hakkında “Hakkari’deki polis ve jandarma operasyonlarını” eleştirdiği bir tweeti nedeniyle açılan soruşturmada, “soruşturmaya gerek yok” kararı verdi.

GEZİ'DEKİ POLİS ŞİDDETİNE YARGI KORUMASI Polis fişeğiyle yüzde 42 engelli kalan Aydın Aydoğan'ın davası düştü

Gezi'de polisin gaz fişeğiyle sol ayağından vurulan ve yüzde 42 engelli olan Aydın Aydoğan'ın davası 'zamanaşımı' gerekçesiyle kapatılmıştı.

Soruşturmayı tesadüfen öğrendi

“Devletin askeri ve güvenlik, emniyet teşkilatını alenen aşağılamak”, “terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarını işlediği iddia edilen Aydoğan, 21 Haziran 2022’de X hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Burası ne Afganistan ne de Filistin. Burası Hakkâri ve bir vatandaşı almaya giden jandarma ve özel hareket polisleri. Sınırsız kötülük.”

“Sakıncalı kişi olmak bedel ödemek gerektiriyor”

26 Ocak 2023’te Silivri Cezaevi’nde bir yakını görmek üzere gittiğinde gözaltına alındı ve Silivri Adliyesi'ne götürüldü. O dönem yaşananları bianet’e anlatan Aydoğan, şöyle dedi:

“Hakkımdaki soruşturmayı gözaltına alındığımda öğrendim. Hakkımda ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlaması vardı. İfademde, ‘Anayasa’nın 32’nci maddesinde yer alan insanların açıkça düşüncelerini açıklayabilme ve hak arama hürriyeti çerçevesinde bu paylaşımı yaptığımı söyledim.

“Terör örgütlerinin propagandası veya halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi bir amacım olmadı’ dedim. Suçlamaları kabul etmedim. Maraş Cumhuriyet savcılığı şikâyeti üzerine bir gün alıkonuldum. Olayın üzerinden 1.5 yıl geçti depremde Maraş’taki adliye yıkıldığı için gerekçe olarak savcılık İstanbul Cumhuriyet savcılığa tekrar yakalama kararı çıkarmıştı 2.5 ay önce evime geldiler tekrar gözaltına alındım Bir gün tekrar yattım bir gün sonra savcılara çıkarıldım. Ülkede sakıncalı kişi olmak bedel ödemek gerektiriyor."

Silivri Cumhuriyet Savcılığı’nın incelemesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği soruşturma dosyasında karar çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Aydoğan hakkında “kovuşturmaya gerek yok” kararı verdi. Kararı, 13 Haziran 2024’te Aydoğan’a tebliğ etti.

“Adalet herkese lazım olacak”

Aydoğan, Gezi Direnişi'nde polisin attığı gaz fişeği ile yaralanmıştı.

Kararı bianet’e değerlendiren Aydoğan, “Adalet herkese bir gün lazım olacak" dedi.

Aydoğan, Erdoğan hakkında cumhurbaşkanına zincirleme hakaretten 8 yıl 2 ay ile 1 yıl 3 ay cezası aldı. Denetimli serbestlikten yararlandı. Aydoğan soln olarak, "Neden ceza aldım? ‘15 Temmuz darbesini enişte dahi herkes biliyor’ bunu dediğim için ceza aldım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

(EMK)