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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 10:51
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 10:51
2 dk Okuma

Gezi'deki ‘palalı saldırgan’ öldürüldü

Gezi Parkı Direnişi esnasında palayla protestoculara saldırdığı için "palalı saldırgan" olarak da bilinen Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Gezi'deki ‘palalı saldırgan’ öldürüldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişi esnasında palayla eylemcilere saldırdığı için "palalı saldırgan" ya da "Palalı Sabri" olarak da bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay dün gece (2 Şubat) 01.30 sıralarında meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. 

Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi ile Çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı ve belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. 

Yaralanan Çelebi, kendi aracıyla hastaneye götürüldü ve burada öldü.

248 yıla kadar hapis cezası

Kadınları istismar etmek için ağ kurmak ve yönetmek, kurduğu suç örgütüyle seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak gerekçeleriyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, altı ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı Direnişi esnasındaki palayla saldırı girişimi nedeniyle ise aralarında Sabri Çelebi’nin de bulunduğu dört sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017’de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru dört kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkûm edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. (TY)

palalı saldırgan sabri çelebi gezi direnişi gezi parkı
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/haber/aym-den-palali-saldirgan-karari-polis-gereken-ozeni-gostermedi-217630
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Palalı Saldırgana Özel Duruşma
8 Nisan 2014
/haber/palali-saldirgana-ozel-durusma-154802
Palalı Saldırgan Yine Serbest
29 Ağustos 2013
/haber/palali-saldirgan-yine-serbest-149514
Savcı Palalı Saldırgan İçin 27 Yıl Hapis İstedi
31 Temmuz 2013
/haber/savci-palali-saldirgan-icin-27-yil-hapis-istedi-148854
Hakim “Kaçmaz” Diye Bıraktı, Palalı Saldırgan Yurtdışında
12 Temmuz 2013
/haber/hakim-kacmaz-diye-birakti-palali-saldirgan-yurtdisinda-148433
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/haber/palali-saldirgana-yakalama-emri-148419
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