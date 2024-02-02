Gezi'deki ‘palalı saldırgan’ öldürüldü

2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişi esnasında palayla eylemcilere saldırdığı için "palalı saldırgan" ya da "Palalı Sabri" olarak da bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay dün gece (2 Şubat) 01.30 sıralarında meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu.

Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi ile Çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı ve belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti.

Yaralanan Çelebi, kendi aracıyla hastaneye götürüldü ve burada öldü.

Palalı Sabri lakaplı Sabri Çelebi, Gezi protestocularına böyle saldırmıştı. https://t.co/O8P6IK7Koh pic.twitter.com/Bv5QFxf6nL — Haber Aktif (@haberaktifcom) February 2, 2024

248 yıla kadar hapis cezası

Kadınları istismar etmek için ağ kurmak ve yönetmek, kurduğu suç örgütüyle seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak gerekçeleriyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, altı ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı Direnişi esnasındaki palayla saldırı girişimi nedeniyle ise aralarında Sabri Çelebi’nin de bulunduğu dört sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017’de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru dört kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkûm edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. (TY)