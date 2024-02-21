Gezi davasında mahkeme Yargıtay'ın beraat yönündeki bozma kararına uydu

Gezi davasında Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı, Yargıtay’ın 18 yıllık cezalarını bozmasının ardından yeniden yargılandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya üç isim de katılmadı ancak avukatları hazır bulundu.

Mücella Yapıcı’nın avukatı Fikret İlkiz ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin avukatları Hasan Fehmi Demir ile Emel Ataktürk Sevimli müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi:

Genelde tüm muhakeme usullerinde ama özellikle ceza muhakemesinde müdafiler, hukuk devleti ya da aynı anlama gelmek üzere hukukun üstünlüğü bağlamından hareketle savunmalarını temellendirirler. Bu yaklaşım, somut yargılamada gerçeğe en yakın sonuca ulaşılabilmesini teminen ceza normu ve olguların dar yorumu yerine, hukukun varsaydığı evrensel değerlere gönderme yapar.

Bu davada da müdafiler olarak, yürütmenin her fırsatta gerçekleştirdiği davayı yönlendirici girişimleri, heyetinizce muhakemenin rasyonalitesini ve meşruiyetini temin eden usul kurallarının sürekli ihlaline rağmen aynı yaklaşımla, bir yandan tüm sanıklar bakımından atılı suçun gerçekleşmediğini apaçık ortaya koyan olguları dile getirirken, diğer yandan somut yargılamanın tikelliğinde heyetinizin dürüst muhakeme ve vicdani kanaate uygun davranma olasılığını canlı tutmaya çalıştık.

Yaşanan süreçte, hukuku üstün tutan yaklaşım bir yana kanuniliğin dahi gözetilmediği, ne pahasına olursa olsun mahkumiyete yönelen bir yargı pratiğine tanık olduk. Bunun en çarpıcı örneği olarak AİHM’nin Kavala kararının sırf etkisiz bırakılması amacıyla, Osman Kavala’nın yürüyen davada tahliyesine karar verilip eş zamanlı olarak casusluk davasını açarak bu isnat sebebiyle tutuklanması ve hükümle birlikte casusluk iddiasından beraat kararı verilip ilk isnattan dolayı mahkûm edilmesini gösterebiliriz.

İkinci olarak bahsedilmeden geçilemeyecek diğer bir örnek ise Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararları karşısında heyetiniz ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’ya açık ve ağır şekilde ihlal eden pratiğidir. Bu pratik her türlü hukuksuzluğu aşan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu, işleyişi ve düzenlenişinin temelini oluşturan kamu hukuku kavram ve uygulamasını tümden ortadan kaldıran vahim bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Ülkenin anayasasızlaştırıldığı, yazılı norm uygulamasının ihtimale dönüştürüldüğü bir ortamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bozma ilamına ilişkin değerlendirmemiz, gezi davasında müvekkillerimiz dahil sanıkların tamamı bakımından cezalandırılmalarını zorunlu kılan tek bir kanıt dahi bulunmadığı, beraatlerine karar verilmesi gerektiği yönündedir.