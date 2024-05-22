Gezi davası: Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay'ın beraat taleplerine ret

Gezi davasında Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı, Yargıtay’ın 18 yıllık cezalarını bozmasının ardından bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya üç isim de katılmazken avukatları hazır bulundu.

MLSA’dan Eylem Sonbahar’ın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 21 Şubat’taki celsede mahkemenin istediği MOBESE kayıtlarına dair yazı gönderdi. Buna göre Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi’nin Gezi sırasında çekilmiş MOBESE kaydı bulunmuyor.

Bu gelişme sonrasında Yapıcı’nın avukatı Fikret İlkiz 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasına ilişkin söz aldı. Yapıcı'nın bu suçlamayla daha önce İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıladığını ve beraat ettiğini söyledi.

İlkiz ayrıca “Madem Mücella Yapıcı adının geçtiği her dava dosyasını istiyorsunuz, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki çıplak aramaya ilişkin dava dosyasını da isteyin. Bu dosyada müvekkil sanık değil" dedi.

Yiğit Ali Ekmekçi'nin avukatı Emel Ataktürk de Yargıtay'ın bozma kararına dayanarak, dosya kapsamında beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi. "Bu dosya kapatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıydı. Daha sonra savcılığın hazırladığı iddianame ile asliye ceza mahkemesinde dava açılması gerekirdi. Başka hiçbir delil toplanmasına gerek kalmaksızın derhal beraat kararı verilmesi kanaatindeyiz" diye konuştu.

Mahkeme çıplak arama dosyasını istedi

Bunun üzerine ara kararı açıklayan mahkeme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bildirdiği İstanbul 30 ve 33. Asliye Ceza Mahkemelerindeki dosyaların istenmesine karar verdi.

Ayrıca, Mücella Yapıcı’nın daha önce İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde beraat ettiği dosya ile İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden, Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’nın Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili üç polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı dava dosyasının istenmesine hükmetti.

Mahkeme, derhal beraat talebini de reddetti. Bir sonraki duruşma 9 Ekim'de.

Ne olmuştu? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Nisan 2022'de Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verdi. Eylül 2023'te ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıllık hapis cezalarını onadı. Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın ise mahkumiyet kararları bozdu ve tahliyelerine hükmetti. Yargıtay'ın hakalrında bozma kararı verdiği Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay, 21 Şubat 2024'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmaya başladı. Gezi davasında Osman Kavala 1 Kasım 2017’den, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman da 25 Nisan 2022'den bu yana hapisler.

(HA)