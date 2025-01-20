ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 08:29
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2025 08:43
4 dk Okuma

Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde

Adalet nöbetinin 1000. gününde Karaköy'de bir araya gelen Gezi Davası destekçileri, “Gezi bizim onurumuzdur” sloganlarıyla tutuklu isimlere mesajlarını iletti: “Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan kişilere destek amacıyla gerçekleştirilen bir adalet nöbetinde çekilmiş. Görselde, bir grup insan pankartlar ve afişler taşıyarak dayanışma gösteriyor. Ortada bir kadın mikrofonla konuşma yaparken görülüyor; metin okuyarak adalet çağrısı yapıyor. Arka planda, “Gezi için adalet” yazılı pankartlar ve kırmızı bir afişte bir kadının portresi bulunuyor.
Fotoğraflar: Gazeteci Fatoş Erdoğan

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'ya destek için sürdürülen adalet nöbeti, 1000. gününde Karaköy’deki TMMOB binası önünde bir eylemle devam etti.

Eylemde, "Gezi bizim onurumuzdur", "Gezi tutsakları özgür kalacak", "Hukuksuz tutsaklık sona erecek", "Halkın vekili tutsak edilemez", "Vera’nın ahı sizi boğacak" sloganları atıldı. Tutuklu isimler Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’in ise Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdikleri mesajlar okundu.

Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman 1000 gündür cezaevinde. Osman Kavala 2 bin 637 gündür (19 Ocak 2025 itibarıyla) cezaevinde.

Can Atalay: Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız

Atalay şu mesajı gönderdi: "Üzgünüz, ancak 1000 gündür içeride olduğumuz için değil; adalet ve hukuktan günbegün uzaklaşan memleketimiz için, demokrasi adına kaybettiğimiz değerler için üzgünüz. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Demokrasi ve hukuktan yana mücadelemizi ısrarla sürdürecek, adaleti, kardeşliği, vicdanı, özgürlüğü ve elbette Gezi’yi savunmaya devam edeceğiz. Çözüm için, siyaseten teferruata takılmadan, ana sorunumuzun bugün yaşadığımız ikili hukuku ve ikili işleyişi aşmak olduğunu bilerek, kararlılıkla yan yana duruşumuzu güçlendirmeliyiz. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız."

Tayfun Kahraman: Umudumuz hiçbir zaman tükenmeyecek

Kahraman şu mesajı gönderdi: "Yaşanan adaletsizliğe ve her gün daha da artan baskılara ve hukuksuzluklara karşı, doğrudan ve adaletten yana olmaya devam edeceğiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz, içimizi acıtan hukuksuz uygulamalara dur demek için haklılığımızı daha gür bir şekilde haykıracağız. Hepimizin kazanacağı, tüm yurttaşların özgür, adil ve kardeşçe yaşayacağı günleri hep birlikte inşa edeceğiz. Güzel ve özgür günler için umudumuz hiçbir zaman tükenmeyecek."

Çiğdem Mater: Yine de umuttan vazgeçmemeli

Mater şu mesajı gönderdi: "Yüz yıllık tarihimize ve ötesine baktığımızda, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik epeyce kalın ciltler dolduruyor. Yine de umuttan vazgeçmemeli. Bizlerle başlamadı ama umarım haksız, hukuksuz, adaletsiz günlerin son demleridir bizimkiler."

Mine Özerden: Gidişat, son olmadığımızı da gösteriyor

Özerden şu mesajı iletti: "Bizler bu ülkede ilk haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan değiliz. Gidişat, son olmadığımızı da gösteriyor. Hepimiz asıl cevap almamız gereken soruları sormaya devam edelim. Bir bebekten katili yaratan karanlığı sorgulayabildik mi, bitirebildik mi? Hakikatin yalanlarla, mış gibi yapmalarla gizlenmesinin önüne geçebildik mi? Gidilecek daha çok yolumuz var gibi görünüyor. Öyle değil mi?"

Eylem, tutuklu isimlere destek mesajları ve adalet çağrılarıyla sona erdi.

Osman Kavala'nın mahpusluğunu anlatan "Bir Dava Hikâyesi" raflarda
Osman Kavala'nın mahpusluğunu anlatan "Bir Dava Hikâyesi" raflarda
9 Ocak 2025
Çiğdem Mater: Tüm hakimler suçsuz olduğumuzu biliyor
Çiğdem Mater: Tüm hakimler suçsuz olduğumuzu biliyor
28 Şubat 2024
Çiğdem Mater, sinemada hapishaneyi yazdı
Çiğdem Mater, sinemada hapishaneyi yazdı
17 Ekim 2023
Bayram günlerinde derin bir özlem: Mine Özerden’e Açık Mektup
Bayram günlerinde derin bir özlem: Mine Özerden’e Açık Mektup
12 Nisan 2024
Özerden: Bu saçma sapan davanın gidişatını şaşkınlıkla seyrediyorum
Özerden: Bu saçma sapan davanın gidişatını şaşkınlıkla seyrediyorum
2 Ekim 2023

Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Nisan 2022'de Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verdi.

Eylül 2023'te ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıllık hapis cezalarını onadı. Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın ise mahkumiyet kararları bozdu ve tahliyelerine hükmetti.

Yargıtay'ın hakalrında bozma kararı verdiği Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay, 21 Şubat 2024'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmaya başladı.

Gezi davasında Osman Kavala 1 Kasım 2017’den, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman da 25 Nisan 2022'den bu yana hapisler.

8 yıldır hapis

Osman Kavala, tutuklandığı 1 Kasım 2017’den beri dışarı çıkamadı. Gezi Davasından iki kez yargılandı. ilkinde beraat etti. Mahkemenin serbest bırakılmasına karar verdiği gün başka suçlamayla yeniden tutuklandı. İkinci yargılamada ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Türkiye AİHM’nin ‘ihlal’ ve ‘derhal serbest bırakılması’ yönündeki kararına uymadı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bunun üzerine 2019 tarihli AİHM’nin ihlal kararının gereği olarak Türkiye hakkında ‘ihlal prosedürü’ başlattı. Süreç devam ediyor.

Kavala 2017 Gezi olaylarını finanse etmekten dolayı yargılanmasının ardından 15 Temmuz soruşturması kapsamında darbe ile ilişkilendirilmiş, 2022 yılında hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan mahkum edilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gezi mahpusları GEZİ DAVASI çiğdem mater Osman Kavala Mine Özerden mücella yapıcı
ilgili haberler
Gezi mahpusları 500 gündür tutuklu
7 Eylül 2023
/haber/gezi-mahpuslari-500-gundur-tutuklu-283710
"Af Örgütü, Türkiye'yi Osman Kavala'yı serbest bırakmaya çağırmaktan vazgeçmeyecek"
1 Kasım 2024
/haber/af-orgutu-turkiye-yi-osman-kavala-yi-serbest-birakmaya-cagirmaktan-vazgecmeyecek-301318
Osman Kavala’dan, Türkeş ile ilgili açıklama
23 Temmuz 2024
/haber/osman-kavaladan-turkes-ile-ilgili-aciklama-297746
Akademisyen, yazar, siyasetçi ve AKP'li eski bakandan Gezi davası için adalet çağrısı
10 Aralık 2023
/haber/akademisyen-yazar-siyasetci-ve-akp-li-eski-bakandan-gezi-davasi-icin-adalet-cagrisi-289105
Yargıtay’ın Gezi davası kararı, Amsterdam’da protesto edildi
1 Ekim 2023
/haber/yargitayin-gezi-davasi-karari-amsterdamda-protesto-edildi-285627
PROF. DR. ADEM SÖZÜER’DEN ADALET BAKANINA
"Osman Kavala'nın serbest kalması için ne bir değerlendirmeye ne de bir başvuruya ihtiyaç var"
26 Temmuz 2024
/haber/osman-kavala-nin-serbest-kalmasi-icin-ne-bir-degerlendirmeye-ne-de-bir-basvuruya-ihtiyac-var-297922
Osman Kavala 7 yıldır hapiste: Özgürlüğü teneffüs edebileceğime inanıyorum
1 Kasım 2024
/haber/osman-kavala-7-yildir-hapiste-ozgurlugu-teneffus-edebilecegime-inaniyorum-301314
AVUKAT AKÇAY TAŞÇI GEZİ DAVASINI 17 MADDEDE YORUMLADI
Gezi Davası: AYM’nin vereceği karar, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için bir fırsat
25 Nisan 2024
/haber/gezi-davasi-aymnin-verecegi-karar-hukukun-ustunlugunu-yeniden-tesis-etmek-icin-bir-firsat-294627
DOSYA ADALET BAKANLIĞINA GİDECEK
Osman Kavala'nın "kanun yararına bozma" talebinin reddi kararı üst mahkemede bozuldu
27 Eylül 2024
/haber/osman-kavala-nin-kanun-yararina-bozma-talebinin-reddi-karari-ust-mahkemede-bozuldu-300179
Gezi davası: Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay'ın beraat taleplerine ret
22 Mayıs 2024
/haber/gezi-davasi-yapici-ekmekci-ve-altinay-in-beraat-taleplerine-ret-295661
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gezi mahpusları 500 gündür tutuklu
7 Eylül 2023
/haber/gezi-mahpuslari-500-gundur-tutuklu-283710
"Af Örgütü, Türkiye'yi Osman Kavala'yı serbest bırakmaya çağırmaktan vazgeçmeyecek"
1 Kasım 2024
/haber/af-orgutu-turkiye-yi-osman-kavala-yi-serbest-birakmaya-cagirmaktan-vazgecmeyecek-301318
Osman Kavala’dan, Türkeş ile ilgili açıklama
23 Temmuz 2024
/haber/osman-kavaladan-turkes-ile-ilgili-aciklama-297746
Akademisyen, yazar, siyasetçi ve AKP'li eski bakandan Gezi davası için adalet çağrısı
10 Aralık 2023
/haber/akademisyen-yazar-siyasetci-ve-akp-li-eski-bakandan-gezi-davasi-icin-adalet-cagrisi-289105
Yargıtay’ın Gezi davası kararı, Amsterdam’da protesto edildi
1 Ekim 2023
/haber/yargitayin-gezi-davasi-karari-amsterdamda-protesto-edildi-285627
PROF. DR. ADEM SÖZÜER’DEN ADALET BAKANINA
"Osman Kavala'nın serbest kalması için ne bir değerlendirmeye ne de bir başvuruya ihtiyaç var"
26 Temmuz 2024
/haber/osman-kavala-nin-serbest-kalmasi-icin-ne-bir-degerlendirmeye-ne-de-bir-basvuruya-ihtiyac-var-297922
Osman Kavala 7 yıldır hapiste: Özgürlüğü teneffüs edebileceğime inanıyorum
1 Kasım 2024
/haber/osman-kavala-7-yildir-hapiste-ozgurlugu-teneffus-edebilecegime-inaniyorum-301314
AVUKAT AKÇAY TAŞÇI GEZİ DAVASINI 17 MADDEDE YORUMLADI
Gezi Davası: AYM’nin vereceği karar, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için bir fırsat
25 Nisan 2024
/haber/gezi-davasi-aymnin-verecegi-karar-hukukun-ustunlugunu-yeniden-tesis-etmek-icin-bir-firsat-294627
DOSYA ADALET BAKANLIĞINA GİDECEK
Osman Kavala'nın "kanun yararına bozma" talebinin reddi kararı üst mahkemede bozuldu
27 Eylül 2024
/haber/osman-kavala-nin-kanun-yararina-bozma-talebinin-reddi-karari-ust-mahkemede-bozuldu-300179
Gezi davası: Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay'ın beraat taleplerine ret
22 Mayıs 2024
/haber/gezi-davasi-yapici-ekmekci-ve-altinay-in-beraat-taleplerine-ret-295661
Sayfa Başına Git