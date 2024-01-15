Gevende'den beş yıl sonra ilk konser: "Gönüller şeker, kafalar sermest oldu"

Saykodelik folk rock grubu Gevende, 20. yaşını 13 Ocak'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutladı. Sahnelere beş yıl ara veren topluluğun konserine, video kolajlar ve digital-motion grafikler eşlik etti.

Stand-up'çı Deniz Göktaş’ın açtığı konserin ilk parçası "Esinti" oldu.

Vokal ve gitarda Ahmet Kenan Bilgiç, violada Ömer Öztüyen, bas gitarda Okan Kaya, davulda Gökçe Gürçay ve trompette Serkan Emre Çiftçi'nin yer aldığı Gevende konser sonrası yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Dün geceyi ne yazabilir ne anlatabiliriz sanki... Koca bir sevgi bulutu içinde hepberaber yüzdük ağlaya ağlaya. Kendi akvaryumumuzda gönüller şeker, kafalar sermest oldu. İyi ki varsınız, biriciksiniz! Konserden incilerle, notlarla burada toplaşalım. Sizi çok seviyoruz."

"Nayu", "Çelik Çomak", "Sanki" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren grup, yeni bestelerini de ilk kez konserde paylaştı. Cenk Erdoğan'ın da bir şarkıda perdesiz gitarıyla eşlik ettiği konserde, Gevende'nin eski ve yeni kuşak dinleyenleri de bir araya geldi.

Kendilerine özgü vokal dili ile Anadolu'nun motiflerini, Balkanların tınılarını ve progresif rock etkilerini bir araya getiren Gevende, Womex Showcase, Babel Med, PopKomm, MIMI, Amsterdam Roots, London Pulse Festival, Europe Festival, Sous La Plage gibi uluslararası festivallerde sahne aldı.

Doğaçlama müzikal yapısının verdiği açıklıkla birçok farklı ekiple uluslararası projelere imza atan grubun "Ev", "Sen Balık Değilsin ki", "Kırınardı" isimli stüdyo albümleri ve "Live at St Antuan" konser kaydı albümü bulunuyor.

(AÖ)