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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 15:16
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 16:08
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Gevende 20. yılını Zorlu PSM sahnesinde kutluyor

Grubun yirmi yıllık serüveninin görüntülerinden yapılmış video kolajlar ve dijital-motion grafikler de konsere eşlik edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gevende 20. yılını Zorlu PSM sahnesinde kutluyor

Türkiye'nin alternatif müzik sahnesinin köklü gruplarından Gevende, 20.yıl performansı ile 13 Ocak Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde uzun zaman sonra izleyiciyle buluşuyor.

Grubun yirmi yıllık serüveninin görüntülerinden yapılmış video kolajlar ve dijital-motion grafiklerle tasarlanan 20. yıl sahne şovunun biletleri passo.com'da. 

Topluluk, 2000 yılında Eskişehir’de başladıkları kulüp performanslarından sonra, 2003 yılında Gevende adını alarak, 2006’da ilk albümleri “Ev”i yayınladı.

Mekânların akustiği ile yakın bir ilişki kuran ekip, medrese, mausoleum, kilise, şapel gibi çok farklı mekânda performans sergiledi. Norveç’teki bir şapel, Mardin’deki Zinciriye Medresesi, İstiklal Caddesi’ndeki St Antuan Kilisesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, ekibin performans sergilediği mekanlardan sadece birkaçı. 

Grup, "Ev" albümünden sonra "Sen Balık Değilsin Ki", "Monochroma", "St Antuan Live" ve "Kırınardı" albümlerini yayımladı. (AÖ)

gevende konser
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