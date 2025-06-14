Sinn Féin'in 1983-2018 yılları arasında başkanı olan ve Kuzey İrlanda'daki barış sürecinde, özellikle 1998 Hayırlı Cuma Anlaşması’nda (Good Friday Agreement) önemli rol oynayan Gerry Adams, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına dair mesaj gönderdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın Bürosu’nun aktardığına göre, Adams’ın mesajı şöyle:

“Dia daoibh a chairde (Merhaba arkadaşlar), ben Gerry Adams.

“Ortadoğu halkları uzun süredir temel insan haklarından, özellikle de her halkın ulusal kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakılıyor. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı ‘barış ve demokratik toplum’ çağrısı önemli bir dönüm noktasıydı.

“Sinn Féin olarak bizler, kapsayıcılık, diyalog, karşılıklı saygı, adalet ve eşitlik ilkelerine dayanan bir Kürt-Türk barış sürecinin gelişmesini destekliyoruz. Ben ve Sinn Féin Ulusal Başkanı Declan Kearney MLA, Abdullah Öcalan’ın barış çağrısını destekleyen liderlerin ortak açıklamasına imza attık.

🗣️ Gerry Adams: Kürt-Türk barış sürecinin gelişmesini destekliyoruz



🌎 Kuzey İrlanda barış sürecinin önemli aktörü, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın barış çağrısını desteklediğini açıkladı. https://t.co/mlkDzkw0Ra pic.twitter.com/oqCNXPi0nF — bianet (@bianet_org) June 14, 2025

“Türkiye hükümeti ile Kürt siyasi temsilcileri arasındaki olası bir barış süreci, tüm tarafların katılımıyla yürütülmelidir. Diyalog hayati önemdedir. Sinn Féin, her şeyden önce Abdullah Öcalan’ın cezaevinden serbest bırakılması gerektiğine inanıyor. Onun özgürlüğü, kapsayıcı ve siyasi bir anlaşmayla sonuçlanacak bir sürecin başlaması için elzemdir.

“Aynı zamanda, Ortadoğu’da daha geniş kapsamlı bir barışın sağlanması yönündeki çabaları da desteklemeyi sürdüreceğiz. İsrail devletinin Filistin halkına yönelik zulmünün sona ermesini istiyoruz. Go raibh míle maith agat (Çok teşekkür ederim).”