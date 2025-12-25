ENGLISH KURDÎ
25 Aralık 2025 16:35
“Germuş Kilisesi’nde görevli korucu döneminde defineciler kaçak kazı yaptı mı?”

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Germuş Kilisesi’nin tahrip edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Urfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Germuş (Surp Asdvadzadzin – Meryem Ana) Kilisesi’nin tahrip edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazılı soru önergesi verdi.

Öcalan, 19. yüzyılda inşa edilen ve 1915’e kadar Ermeni Ortodoks cemaati tarafından ibadethane olarak kullanılan kilisenin sonrasında sistematik biçimde sahipsiz bırakıldığını; ahır olarak kullanıldığını, defineciler tarafından tahrip edildiğini ve 2023 yılında ana kubbesinin bir bölümünün çöktüğünü hatırlattı.

Sorular

Öcalan’ın yanıtlaması istemiyle Ersoy’a yönelttiği 15 sorudan öne çıkanlar şöyle:

  • Germuş Kilisesi’nin güncel mülkiyet ve hukuki statüsü nedir? Yapı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli midir?
  • 2011 yılında “Turizm Gelişim Merkezi” ilân edilmesine rağmen Germuş Kilisesi için etkili bir restorasyon ve koruma çalışmasının yapılmama gerekçesi nedir?
  • 2017 ve 2018 yıllarında hazırlanan rölöve ve restorasyon projeleri hangi aşamadadır? Bu projelerin hayata geçirilmemesinin gerekçesi nedir?
  • Haliliye Kaymakamlığı tarafından Germuş Kilisesi için görevlendirilen korucu hangi tarihte görevlendirilmiştir?
  • Söz konusu korucu görev yaptığı süre boyunca Germuş Kilisesi ve çevresinde defineciler tarafından kaçak kazı yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu durum hangi tarihlerde ve kaç kez tespit edilmiştir? Duruma ilişkin herhangi bir soruşturma bulunmakta mıdır?
  • Germuş Kilisesi’nin restorasyonu için 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında ayrılan bütçe var mıdır? Varsa tutarı nedir ve hangi takvim çerçevesinde kullanılacaktır?

(TY)

