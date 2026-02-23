ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 16:17 23 Şubat 2026 16:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 16:29 23 Şubat 2026 16:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Geri gönderme merkezinde tutulan İranlı gazeteci üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildi

İran’a iade riski vardı olan ve geri gönderme merkezinde tutulan gazeteci Saeid Hassanzadeh Siahgourabi kendi talebiyle Türkiye'den ayrıldı.

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Geri gönderme merkezinde tutulan İranlı gazeteci üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildi
Fotoğraf: Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi

Türkiye’den İran’a sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan gazeteci ve insan hakları aktivisti Saeid Hassanzadeh Siahgourabi, kendi isteğiyle üçüncü bir ülkeye gönderildi.

bianet’e bilgi veren Siahgourabi’nin avukatı Salih Efe, gazetecinin dün akşam Türkiye’den ayrıldığını söyledi.

Siahgourabi’nin kendi isteğiyle İran yerine başka bir üçüncü ülkeye gönderildiğin bilgisini veren Efe, “Geri gönderme merkezleri hem fiziksel hem psikolojik hem de hijyen olarak kötü durumdalar. Siahgourabi de bu şartlarda aylarca idari gözetimde tutulmak istemedi. Kendi isteğiyle İran dışında bir ülkeye sınır dışı edildi” dedi.

Ne olmuştu?

İranlı gazeteci ve insan hakları aktivisti Saeid Hassanzadeh Siahgourabi, İran’da 2009’daki protestolara katıldığı için gözaltına alınıp Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde yaklaşık dört ay tutuldu. Sorgu sırasında kötü muamele ve tehditlere maruz kaldı.

Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra hakkında bir dava daha açıldı.

Bunun üzerine İran’dan ayrılan Siahgourabi 2010’da Türkiye geldi. 9 Şubat’ta ise evinin yakınlarında sınırdışı edilmek üzerine yakalanarak Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde götürüldü.

Siahgourabi, Fransa vizesi bekliyordu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran Saeid Hassanzadeh Siahgourabi
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected]
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
