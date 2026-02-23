Geri gönderme merkezinde tutulan İranlı gazeteci üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildi

Türkiye’den İran’a sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan gazeteci ve insan hakları aktivisti Saeid Hassanzadeh Siahgourabi, kendi isteğiyle üçüncü bir ülkeye gönderildi.

bianet’e bilgi veren Siahgourabi’nin avukatı Salih Efe, gazetecinin dün akşam Türkiye’den ayrıldığını söyledi.

Siahgourabi’nin kendi isteğiyle İran yerine başka bir üçüncü ülkeye gönderildiğin bilgisini veren Efe, “Geri gönderme merkezleri hem fiziksel hem psikolojik hem de hijyen olarak kötü durumdalar. Siahgourabi de bu şartlarda aylarca idari gözetimde tutulmak istemedi. Kendi isteğiyle İran dışında bir ülkeye sınır dışı edildi” dedi.

Ne olmuştu?

İranlı gazeteci ve insan hakları aktivisti Saeid Hassanzadeh Siahgourabi, İran’da 2009’daki protestolara katıldığı için gözaltına alınıp Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde yaklaşık dört ay tutuldu. Sorgu sırasında kötü muamele ve tehditlere maruz kaldı.

Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra hakkında bir dava daha açıldı.

Bunun üzerine İran’dan ayrılan Siahgourabi 2010’da Türkiye geldi. 9 Şubat’ta ise evinin yakınlarında sınırdışı edilmek üzerine yakalanarak Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde götürüldü.

Siahgourabi, Fransa vizesi bekliyordu.

Gazeteci Siahgourabi Fransa vizesi beklerken İran’a sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya

(HA)