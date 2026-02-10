Geri gönderme merkezi haberine ceza talebi

Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne ilişkin haberi nedeniyle hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak (TCK 217/A)” davası açılan Karar muhabiri Feyza Nur Çalıkoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Çalıkoğlu ile avukatı Serpil Özcan hazır bulundu.

MLSA’nın duruşmadan aktardığına göre Çalıkoğlu iddianameye karşı savunma yaptı. Şunları söyledi:

“Bir gazeteci olarak Anayasa ve içtihatlara göre savcı gibi davranıp haberlerimi belgelerle sunma zorunluluğum yok. Haberimi iddia olarak yazdım. Geri Gönderme Merkezleri’yle ilgileniyorum, bu konuda uzman avukatlarla görüşüyorum. Oradan çıkan göçmenler kolay kolay sorulara yanıt vermiyor. Bu durum, oradaki korku ve baskının bir göstergesidir.

Hamile bir göçmen, düşük riski olmasına rağmen geri gönderme merkezinde tutuldu ve çocuğunu kaybetti. Bir başka göçmen ise geri gönderme merkezinde intihar etti. Bunlar, orada yaşananların kanıtıdır. Gazeteci olarak ifade özgürlüğü ve kamuyu bilgilendirme hakkımı kullandım.”

Çalıkoğlu’nun avukat Serpil Özcan da müvekkilinin bir gazeteci olarak kamuoyunu bilgilendirme işleviyle hareket ettiği belirterek “Beraatını talep ederiz.” dedi.

İddianameye karşı savunmaların ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını sunmak için duruşmaya ara verilmesini talep etti. Duruşmaya 5 dakika ara verildi.

Aranın ardından hâkim, savcının esas hakkındaki görüşünü dosyaya sunduğunu ve Feyza Nur Çalıkoğlu’nun üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ettiğini açıkladı. Savcı, sanık salondayken esas hakkındaki görüşünü açıklamadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Feyza Nur Çalıkoğlu, haberde adı geçen avukatların tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Çalıkoğlu’nun avukatı da, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre istedi.

Hâkim, süre talebini kabul etti; ancak haberde adı geçen avukatların tanık olarak dinlenmesi talebine ilişkin herhangi bir hüküm kurmadı.

Davada bir sonraki duruşma 26 Şubat saat 12.00’de.

Ne olmuştu? 7 Kasım 2024’te karar.com’da Feyza Nur Çalıkoğlu imzasıyla “Avukatlardan Geri Gönderme Merkezi için çarpıcı iddialar: ‘Sessiz Oda’ ve ‘Soğuk Oda’ işkencesi” başlıklı haber yayımlandı. Haberde, geri gönderme merkezlerinde tutulan göçmenlere yönelik “sessiz oda” ve “soğuk oda” uygulamaları ile çeşitli hak ihlallerine ilişkin avukatların beyanlarına yer verildi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, haberi “dezenformasyon” olarak niteleyerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalıkoğlu hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” (TCK 217/A) suçlamasıyla iddianame düzenledi. Savcılık, gazeteci hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

