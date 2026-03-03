ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 11:25 3 Mart 2026 11:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 11:29 3 Mart 2026 11:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Geri gönderme merkezi haberi nedeniyle yargılanan Feyza Nur Çalıkoğlu beraat etti

Çalıkoğlu’nun haberinde görüşlerine yer verilen avukatlar mahkemede dinlendi. Geri gönderme merkezindeki hak ihlallerine ilişkin anlatımların olgusal temele dayandığını anlattı. Mahkeme beraat kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Geri gönderme merkezi haberi nedeniyle yargılanan Feyza Nur Çalıkoğlu beraat etti
Fotoğraf: MLSA

Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ndeki hak ihlali iddialarını haberleştirdiği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılanan Karar muhabiri Feyza Nur Çalıkoğlu beraat etti.

Mahkeme, savcılığın hapis cezası yönündeki mütalaasına uymayarak basın özgürlüğü lehinde bir hüküm kurdu.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Şubat’ta görülen duruşmada Çalıkoğlu’nun haberinde görüşlerine yer verilen avukatlar Abdülhalim Yılmaz ve Beyza Bengisu Akyüz tanık olarak dinlendi.

Abdülhalim Yılmaz, haberde yer alan açıklamaların kendisine ait olduğunu ve bu açıklamaları yayınlanmadan önce kontrol ettiğini söyledi. Çalıkoğlu’nun kendisinden aldığı bilgileri haberleştirdiğini belirten Yılmaz, “Biz çoğu zaman müvekkillerimiz aleyhine sonuç doğurmaması için gazetecilere bilgi vermeyiz. Ancak doğruluğundan emin olduğumuz bilgileri paylaşırız. Hak ihlaline maruz kalan müvekkillerimizle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, CİMER’e ve savcılıklara başvurularımız var. Ayrıca bu başvurulara ilişkin mahkeme kayıtları da mevcuttur” dedi.

Beyza Bengisu Akyüz ise uzun süredir göçmen ve sığınmacı hakları alanında çalıştığını belirterek, mesleği gereği geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulan yabancıların uğradığı hak ihlallerini bizzat dinleme imkânı bulduğunu anlattı.

Akyüz, yaptığı görüşmelerde temel hijyen malzemelerine erişim sağlanamadığını, merkezlerde kapasitenin çok üzerinde kişinin tutulduğunu ve “gönüllü geri gönderme” tutanaklarının zorla imzalatıldığını aktardı. Bu anlatımların istisnai olmadığını vurgulayan Akyüz, “Farklı zamanlarda ve farklı geri gönderme merkezlerinde kalan müvekkillerimin anlatımları birbiriyle örtüşmektedir” dedi.

Daha sonra söz alan Feyza Nur Çalıkoğlu da savcının esas hakkındaki mütalaasını kabul etmediğini belirterek beraatını istedi.

Mahkeme, yapılan savunmalar ve dinlenen tanık beyanlarının ardından, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Feyza Nur Çalıkoğlu’nun beraatına hükmetti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Feyza Nur Çalıkoğlu karar gazetesi gazeteci yargılamaları
Geri gönderme merkezi haberine ceza talebi
10 Şubat 2026
/haber/geri-gonderme-merkezi-haberine-ceza-talebi-316554
Geri gönderme merkezlerini haberleştiren gazeteciye hapis istemi
23 Eylül 2025
/haber/geri-gonderme-merkezlerini-haberlestiren-gazeteciye-hapis-istemi-311804
