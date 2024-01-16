Geri dönüşüm hakkında bilinmeyenler: Biraz değişsek mi?

Çocuklar için üç yeni etkinlik kitabı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Bunlardan ilki “Gündelik Nesnelere Yeniden Hayat Ver” alt başlığıyla çıkan “Atık Sanatı.” Geri dönüşüm hakkında bilinmeyenleri anlatan kitapta eğlenceli aktiviteler de var.

Organik atıkların, plastiğin, ahşabın, camın ve metallerin geri dönüşümü hakkında pek çok bilgi bulmak mümkün kitapta. "Biraz değişsek mi?" diye soran kitabı, Virginie Aladjidi yazdı, Cécile Perrin resimledi ve Goncagül Artam Türkçeye çevirdi.

"Atık Sanatı", çevreyi korumanın ve geri dönüştürmenin önemi konusunda çocukları ve gençleri bilgilendirmek isteyenler, gündelik hayatta kullandığımız nesneleri bir sanat eserine dönüştürerek yaratıcılığını keşfetmeyi arzulayanlar ve atıkların ayrıştırılmasına yönelik sorulara somut ve eğlenceli yanıtlar arayanlar için.

Metaller ve cam neredeyse sonsuz kez geri dönüştürülebilir.

Kâğıt, on defaya kadar geri dönüştürülebilir.

Ampuller tamir edilemez, çöpe atmak gerekir.

Plastik, ne kadar az plastik tüketirsek, gezegen o kadar az zarar görür.

Kurt ile dünya turu

Diğer bir kitap ise "Kurt'un Etkinlik Kitabı - Dünya Turu." Orianne Lallemand'in yazdığı kitabı Eléonore Thuillier resimledi.

Kurt'un Yapı Kredi'den çıkan diğer maceraları da var. Ama bu sefer kısa hikayeler, oyunlar, çıkartmalar, bilmeceler ve boyamalar eşliğinde dünyayı geziyor Kurt. Grönland, Hindistan, Fas, Peru, Rusya, Meksika...

Harry Potter boyama kitabı

Son olarak ise kitapları ve filmleri ilgiyle takip edilen Harry Potter'ın "Sihirli Nesneler" boyama kitabı çocuklarla buluştu. Detaylı ve karmaşık çizimlerin yer aldığı boyamalar Harry Potter filmlerinden sahneler sunuyor.

Uçan süpürgelerden ısıran ders kitaplarına, şarkı söyleyen şapkalara kadar pek çok sihirli nesneyi barındıran Harry Potter dünyasına ait kitabı resimleyenler; Adam Raiti, Francesca Harvie ve Britt Wilson. Çeviri ise Hazer Bilgen'e ait. (AÖ)