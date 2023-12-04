Gergerlioğlu: TMO silosundaki patlamanın bilirkişi raporu neden açıklanmıyor?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Derince’deki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) önüne giderek dört ay önce yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

7 Ağustos’taki patlamada iki işçinin hayatını kaybettiğini, 10 işçinin yaralandığını, silolarda bulunan 67 bin ton buğday ve 5 bin ton arpanın büyük ölçüde zarar gördüğünü hatırlatan Gergerlioğlu, “Bunun yanı sıra şu an TMO hizmet veremiyor. TMO yetkilileri buradaki zayiatı gidermek için önemli bir gayret sarf ediyorlar” dedi.

Ne bakanlık ne de valilik açıklama yaptı

Gergerlioğlu konuyu yakından takip ettiğini belirterek, “En çok üzerinde durulması gereken de patlamanın neden yaşandığı konusu. Bunu sorgulamak gerekiyor! Bir bilirkişi ekibi geldi buraya, araştırma yaptılar, tetkikler yaptılar ve bilirkişi raporunun açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

Patlamanın üzerinden yaklaşık dört ay geçtiğini ve bilirkişi raporunun hala açıklanmadığını vurgulayan Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

“Normalde mevzuata göre üç ay içinde bilirkişi raporunun açıklanması lazım fakat ilk ay açıklanmadı, ikinci ay açıklanmadı, üçüncü ay açıklanmadı. Tarım Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmıyor, Kocaeli Valiliği bir açıklama yapmıyor ve halen olay neden gerçekleşmiş bilemiyoruz. Olayın buğday boşaltımı sırasında içeride kaynak yapılmasından kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğu bilinmiyor. Konuyla alakalı birçok rivayet var. Sabotaj iddiaları vardı onlar çürütüldü. Burada önemli skandalların olduğunu ve bu sebeple bilirkişi raporlarının geciktirildiğini düşünüyoruz. Dört aydır bu durumu takip ediyoruz. Sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Biz Bakanlığa buradan soruyoruz; bilirkişi raporu niye açıklanmıyor?”

“İdari ve adli takip yapılmalı”

Gergerlioğlu, patlamada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının mahkemeye gittiklerini belirterek “Bilirkişi ilk günden geldi fakat burada hala bir açıklama yapılmış değil. Mahkemede de halen bilirkişi raporu açıklanmıyor” dedi.

Bilirkişi raporunun ‘bir an evvel’ açıklanması çağrısı yapan Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görev değişikliği oldu, açığa alınanlar tenzili rütbe edilenler oldu, yeni bir başmüdür ve ekibi geldi fakat biz eğer ki bir hata varsa bunun idari ve adli takibinin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yargıda skandal bir durum yaşanıyor. İki kişi ölmüş ve halen soruşturmada tek bir şüpheli ifadesi yok. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Konuyla alakalı soruşturma açılan tek bir kişi bile yok. Çok büyük bir milli servet kaybı var. Burası Türkiye’nin en modern silosu ve yaklaşık iki-üç yıl çalışamayacak. Bu kaybın hesabını kim verecek? Bu silonun bu hale getirilmesinin sorumlusu yok mu? Bakana ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a soruyorum.”

(VC)