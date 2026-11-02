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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 12:52 2 Kasım 2026 12:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 13:10 2 Kasım 2026 13:10
Okuma Okuma:  2 dakika

Gergerlioğlu, Kaos GL tutuklularını ziyaret etti: “Koşullar çok ağır”

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında tutuklanan Kaos GL Derneği yöneticilerini Sincan Kadın Cezaevi’nde ziyaret etti. Gergerlioğlu, mahpusların sağlık ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Meclis’te düzenlediği basın açıklamasında anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gergerlioğlu, Kaos GL tutuklularını ziyaret etti: “Koşullar çok ağır”
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kaos GL Derneği yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Gergerlioğlu, ziyaretin ardından Meclis’te düzenlediği basın açıklamasında, “Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında tutuklanan LGBTİ+ hak savunucularının cezaevlerinde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Operasyonlar kapsamında farklı cezaevlerinde de LGBTİ+ aktivistlerin bulunduğunu belirten Gergerlioğlu, Sincan’daki görüşmelerinde sağlık ve yaşam koşullarına ilişkin şikâyetleri dinlediğini söyledi.

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Nedime Erdoğan sağlık sorunlarını anlattı

Gergerlioğlu, görüştüğü isimler arasında Kaos GL’den Nedime Erdoğan’ın da bulunduğunu belirtti.

Erdoğan’ın uzun yıllardır hak savunuculuğu yaptığını ve aile sorunları üzerine de çalışmalar yürüttüğünü aktaran Gergerlioğlu, Erdoğan’ın kendisine tutuklanmasını “aile düşmanlığı” suçlamasıyla ilişkilendirerek tepki gösterdiğini söyledi.

Gergerlioğlu ayrıca Erdoğan’ın cezaevindeki sağlık koşullarından şikâyetçi olduğunu ve koşulların iyileştirilmesi yönünde herhangi bir adım atılmadığını kendisine anlattığını aktardı.

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“İnsanları sanki bir depoya koymuşlar”

Cezaevindeki koşulları eleştiren Gergerlioğlu, “İnsanları sanki bir depoya koymuşlar” dedi.

Görüştüğü mahpusların yalnızca kendi durumlarından değil, birlikte kaldıkları diğer kadınların koşullarından da kaygı duyduklarını belirten Gergerlioğlu, kadınların haklarını elde edebilmek için seslerini yükseltmek zorunda kaldıklarının kendisine anlatıldığını söyledi.

Gergerlioğlu, açıklamasında gazeteci Tuğba Tekerek’in Kaos GL için yaptığı bir haber nedeniyle tutuklanmasına da tepki gösterdi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ailem güvende operasyonları LGBTİ + lgbti mahpuslar ömer faruk gergerlioğlu
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