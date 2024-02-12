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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 10:58
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 11:18
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Gergerlioğlu, kanser vakalarının araştırılmasını istedi

Gergerlioğlu, “Ölümcül bir hastalık olan kanserin Türkiye’deki seyrinin muhakkak araştırılması gerekir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gergerlioğlu, kanser vakalarının araştırılmasını istedi

DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye’de artan vakaların araştırılması ve sorunun kalıcı olarak çözülmesi için Meclis Araştırması teklif etti.

"Türkiye'deki seyri araştırılmalı"

Gergerlioğlu, teklifinde şu bilgileri hatırlattı:

*Dünya çapında her beş kişiden biri hayatları boyunca bir kere kansere yakalanıyor.

*Kansere yakalanan her dokuz erkekten biri ve her on iki kadından biri bu hastalıktan hayatını kaybediyor.

*Kanserle mücadele, 21. yüzyılın en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bilimsel kanıtlara göre, tüm kanser vakalarının en az yüzde 40'ı çeşitli tedavi yöntemleri ve erken teşhisle önlenebilir.

*Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Kuruluşu (IARC), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde hastalıkla ilgili son verileri ve gelecek tahminlerini içeren kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor, 2022'de yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası tespit edildiğini ve 9,7 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyor.

*Dünya genelinde 2022'de en fazla tespit edilen kanser türü akciğer kanseri olup, kadınlarda ise en sık görülen kanser meme kanseridir.

*2022'de en çok can kaybına neden olan kanser türü yine akciğer kanseri olup, diğer ölümcül kanser türleri arasında kalın bağırsak, karaciğer, meme ve mide kanserleri bulunuyor. Tütün ve alkol kullanımı, obezite, hava kirliliği ve çevresel faktörler gibi etkenler dünya genelindeki kanser vakalarındaki artışın nedenlerindendir.

"2022’de 129 bin 672 kişi kanser nedeni ile yaşamını yitirdi"

*Türkiye'de 2022'de toplam 240 bin 13 yeni kanser vakası kaydedilmiş olup, bu vakaların 129 bin 672'si ölümle sonuçlanmıştır. Türkiye'de en sık rastlanan kanser türleri arasında akciğer, prostat, kalın bağırsak, mide ve meme kanseri bulunmaktadır. Kadınlarda en fazla ölüme neden olan kanserler ise meme, tiroid ve kalın bağırsak; erkeklerde ise akciğer, prostat ve kalın bağırsak kanserleri yer alıyor. 

*Ölümcül bir hastalık olan kanserin Türkiye’deki seyrinin muhakkak araştırılması gerekir.

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(EMK)

kanser araştırması kanser kanser hastaları Omer Faruk Gergerlioglu
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/haber/jinekolojik-kanserlere-karsi-tarama-testi-hareketi-basliyor-284251
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