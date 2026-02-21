Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeniden gündeme taşınan LGBTİ+ karşıtı yasa taslağına ilişkin dün (20 Şubat) TBMM’de bir açıklama yaptı.

“Hangi kimlikten, hangi yönelimde olursa olsun insanların hakkının, hukukunun korunması lazım,” diyen Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

Geçtiğimiz günlerde, LGBTİ+ bireylerin üye olduğu 15 dernek açıklama yaptı. ‘İktidar yargı paketleriyle yapamadıklarını bu sefer müstakil bir yasayla yapmayı hedefliyor,’ dediler ve haklarının ağır bir şekilde ihlâl edilme girişiminde bulunulduğunu söylediler. Cinsiyet uyum operasyonları yaşı 25’e yükseltiliyormuş. Ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu belgeleyen raporlar konusunda bir yokuşa sürme var ve ‘genel ahlâka aykırı’ denilerek insanlara ağır cezalar verilmesiyle ilgili bir girişim var.

🗣️ Ömer Faruk Gergerlioğlu: “İnsanları, polis devleti uygulamalarıyla mı bir cinsiyete dahil edeceksin?”



Öncesinde bu yasa teklifi durdurulmuştu; ancak iktidar bu konuda tekrar bir hamle yapıyor. Hangi kimlikten, hangi yönelimde olursa olsun insanların hakkının, hukukunun korunması lazım. Tüm vatandaşlar eşit olduklarını, adil bir şekilde yönetildiklerini düşünmeliler. Kimseye kimlik biçilmemeli. ‘Benim gibi olacaksın. İşte bak kadın, erkek, başka bir cinsiyet olamaz, mümkün değil.’ İnsanlar kendilerini farklı hissediyorsa, farklı yöneliyorsa; böyle polis devleti uygulamalarıyla mı onları bir cinsiyete dahil edeceksin? Bu yeni bir hadise değil, insanlık tarihi boyunca yaşanmış bir olay. O yüzden insanlara böyle bir kimlik biçme, onları tornacı gibi yontma uygulamalarından vazgeçilmeli ve eşit, adil, anayasal uygulamalar yapılmalı. (TY)