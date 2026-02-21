ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 21.02.2026 15:10 21 Şubat 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.02.2026 17:08 21 Şubat 2026 17:08
Okuma Okuma:  2 dakika

Gergerlioğlu: “İnsanları polis devleti uygulamalarıyla mı bir cinsiyete dahil edeceksin?”

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada yeniden gündeme getirilen LGBTİ+ karşıtı yasa taslağına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gergerlioğlu: “İnsanları polis devleti uygulamalarıyla mı bir cinsiyete dahil edeceksin?”
Fotoğraf: Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun resmî internet sitesi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeniden gündeme taşınan LGBTİ+ karşıtı yasa taslağına ilişkin dün (20 Şubat) TBMM’de bir açıklama yaptı.

Türkiye Gazetesi duyurdu: LGBTİ+’lara hapis öngören taslak yeniden gündemde
Türkiye Gazetesi duyurdu: LGBTİ+’lara hapis öngören taslak yeniden gündemde
17 Şubat 2026

“Hangi kimlikten, hangi yönelimde olursa olsun insanların hakkının, hukukunun korunması lazım,” diyen Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

Geçtiğimiz günlerde, LGBTİ+ bireylerin üye olduğu 15 dernek açıklama yaptı. ‘İktidar yargı paketleriyle yapamadıklarını bu sefer müstakil bir yasayla yapmayı hedefliyor,’ dediler ve haklarının ağır bir şekilde ihlâl edilme girişiminde bulunulduğunu söylediler. Cinsiyet uyum operasyonları yaşı 25’e yükseltiliyormuş. Ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu belgeleyen raporlar konusunda bir yokuşa sürme var ve ‘genel ahlâka aykırı’ denilerek insanlara ağır cezalar verilmesiyle ilgili bir girişim var.

Öncesinde bu yasa teklifi durdurulmuştu; ancak iktidar bu konuda tekrar bir hamle yapıyor. Hangi kimlikten, hangi yönelimde olursa olsun insanların hakkının, hukukunun korunması lazım. Tüm vatandaşlar eşit olduklarını, adil bir şekilde yönetildiklerini düşünmeliler. Kimseye kimlik biçilmemeli. ‘Benim gibi olacaksın. İşte bak kadın, erkek, başka bir cinsiyet olamaz, mümkün değil.’ İnsanlar kendilerini farklı hissediyorsa, farklı yöneliyorsa; böyle polis devleti uygulamalarıyla mı onları bir cinsiyete dahil edeceksin? Bu yeni bir hadise değil, insanlık tarihi boyunca yaşanmış bir olay. O yüzden insanlara böyle bir kimlik biçme, onları tornacı gibi yontma uygulamalarından vazgeçilmeli ve eşit, adil, anayasal uygulamalar yapılmalı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ömer faruk gergerlioğlu dem parti LGBTİ+ karşıtlığı homofobi transfobi 11. Yargı Paketi
ilgili haberler
LGBTİ+ karşıtı yasa hazırlığı iddiası: “Sinecek değiliz”
20 Şubat 2026
/haber/lgbti-karsiti-yasa-hazirligi-iddiasi-sinecek-degiliz-316906
Feminist şair Arzu Bulut'tan LGBTİ+ Yasa taslağı tepkisi: Bugün Lubunya, yarın herkes
19 Şubat 2026
/haber/feminist-sair-arzu-bulut-tan-lgbti-yasa-taslagi-tepkisi-bugun-lubunya-yarin-herkes-316876
“Tüm demokratik kamuoyunu nefret yasalarına karşı LGBTİ+’ların yanında durmaya davet ediyoruz”
18 Şubat 2026
/haber/tum-demokratik-kamuoyunu-nefret-yasalarina-karsi-lgbti-larin-yaninda-durmaya-davet-ediyoruz-316838
Türkiye Gazetesi duyurdu: LGBTİ+’lara hapis öngören taslak yeniden gündemde
17 Şubat 2026
/haber/turkiye-gazetesi-duyurdu-lgbti-lara-hapis-ongoren-taslak-yeniden-gundemde-316790
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
LGBTİ+ karşıtı yasa hazırlığı iddiası: “Sinecek değiliz”
20 Şubat 2026
/haber/lgbti-karsiti-yasa-hazirligi-iddiasi-sinecek-degiliz-316906
Feminist şair Arzu Bulut'tan LGBTİ+ Yasa taslağı tepkisi: Bugün Lubunya, yarın herkes
19 Şubat 2026
/haber/feminist-sair-arzu-bulut-tan-lgbti-yasa-taslagi-tepkisi-bugun-lubunya-yarin-herkes-316876
“Tüm demokratik kamuoyunu nefret yasalarına karşı LGBTİ+’ların yanında durmaya davet ediyoruz”
18 Şubat 2026
/haber/tum-demokratik-kamuoyunu-nefret-yasalarina-karsi-lgbti-larin-yaninda-durmaya-davet-ediyoruz-316838
Türkiye Gazetesi duyurdu: LGBTİ+’lara hapis öngören taslak yeniden gündemde
17 Şubat 2026
/haber/turkiye-gazetesi-duyurdu-lgbti-lara-hapis-ongoren-taslak-yeniden-gundemde-316790
Sayfa Başına Git