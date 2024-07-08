Gergerlioğlu, Derince’de dükkânı taşlanan Suriyeli esnafı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gün önce (6 Temmuz) dükkânı taşlanan Suriyeli esnafa bugün geçmiş olsun ziyaretine gitti.

Mülteci meselesinin insan haklarına aykırı şekilde çözülemeyeceğini belirten Gergerlioğlu, Suriyelilere yönelik saldırıları kınadı.

Türkiye’nin pek çok kentinde vuku bulan Suriyelilere yönelik saldırıları “çok üzücü ve yanlış” olarak değerlendiren Gergerlioğlu, şöyle dedi:

“Camı kırılan Suriyeli bakkal esnafımız Muhammed el Humeydi’yi ziyaret ettik. Muhammed Bey beş yıl önce çocukları ile Suriye’den Türkiye’ye gelmiş. Suriye’de kalsa can tehlikesi olacaktı. Buraya gelmiş, bakkal açmış, geçimini sağlıyor. Dükkânı saldırıya uğramış. Camını taşlamışlar. Gözaltına alınmışlar fakat cam hâlâ kırık. Hem saldırı tehdidi hem de maddi zarar var.”

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“Bizim kimseye kötülüğümüz yok”

Dükkânı saldırıya uğrayan Suriyeli esnaf Muhammed el Humeydi ise şöyle konuştu:

“Kimseye kötülüğüm, düşmanlığım yok. Saldırıyı niye yaptılar? Şok içindeyim. Mahalledeki herkesle iyi anlaşırım ve Türkler de benden alışveriş yapar, kimseyle bir problemim yok. Kimseden kötülük görmedik, 12 yıl oldu kimseye kötülük de etmedik. Bu davranışın nedenini hâlâ anlayamadık.”

Humeydi’nin ardından konuşmasını sürdüren Gergerlioğlu, konuşmasını “Biz Türkiye halkları olarak, DEM Parti olarak bu olayları kınıyoruz, lanetliyoruz. Halkların kardeşliğine, insanların kardeşliğine inanıyoruz. Ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Maalesef azgınlaştırılmış bir ırkçılık var, bazı siyasetçiler bu ırkçılık üzerinden ucuz oy hesapları peşindeler. Biz bu olayların bitmesi gerektiğini söylüyoruz,” diye sonlandırdı.