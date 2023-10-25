Gergerlioğlu, çift maaş alan AKP’lileri açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Gurubu adına Meclis’te konuşan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çift maaş alan AKP’lilere “Allah’tan korkmuyor musunuz, bu yaptığınız haramdır” dedi.

Liste kabarık

2-3 maaş alan bürokratları ifşa edeceğini söyleyen Gergerlioğlu, şöyle dedi:

“Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeliği olmak üzere 2 maaş alıyor; Erişah Arıcan Borsa Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Varlık Fonunun Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Alpaslan Çakar Varlık Fonunun Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Bankası Genel Müdürü. Cemil Ertem maşallah, bu 2 değil, üç tane maaş alıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapıyor. Adnan Ertem, Mücahit Demirtaş, Meltem Taylan Aydın, Ebubekir Şahin, Sezai Uçarmak olarak liste devam ediyor.”

"Allah’tan korkmuyor musunuz?"

Necip Fazıl'ın şiirlerini okuyarak buralara geldiklerini söyleyen Gergerlioğlu, şöyle dedi:

“Bu ne iştir ya? Allah’tan korkmuyor musunuz? Necip Fazıl ne diyordu Destan şiirinde? “Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul/Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul/Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.” Bunu dediniz; kurttan beterini yaptınız. Bakın, yine, Mehmet Akif’in şiirleriyle geldiniz; ne diyordu merhum Mehmet Akif, Hazreti Ömer'e ithafen? “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu/Gelir de adl-i ilahi sorar Ömer’den onu.” Hazreti Ömer'in adaletini anlatıyordu. Siz neredesiniz? Tam tersinde.”

“Haram bunlar ya, haram mal!”

AKP’li vekillere hitap eden Gergerlioğlu, son olarak şöyle dedi:

“Sizin de sırtınızda bir çuval var, içinde yalnızca paralar var. Beytülmalden, hazineden doldurdunuz onları, evinize doğru dörtnala koşturuyorsunuz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını hukukunu böyle 3, 4, 5, 10, 11 maaşlarla cebinize indiriyorsunuz. Ya, Allah’tan korkan yok mu aranızda?"

"Bakın, liste burada arkadaşlar, apaçık gerçekleri söylüyoruz, tek bir kelime niye etmiyorsunuz? Haramdır bu ya, haram! “Helal” diyebilecek birisi var mı aranızda? Haram bunlar ya, haram mal!”

(EMK)