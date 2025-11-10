Gerekçe Trump belgeseli: BBC genel müdürü ve haber direktörü istifa etti

Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı BBC’nin Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, geçen yıl yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

The Telegraph gazetesinin montaj gerçeğini ortaya çıkarmasının ardından Davie, 20 yıllık BBC kariyerinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklamasında "Tüm kurumlar gibi BBC de mükemmel değil. Açık, şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız." ifadesini kullanan Davie, istifa için birçok sebebi olduğunu ancak BBC'nin haber kanalı BBC News'te yayımlanan Trump belgeselinin ana etken olduğunu belirtti.

Davie "Genel olarak BBC iyi bir iş çıkarıyor. Ancak bazı hatalar yapıldı ve genel müdür olarak tüm sorumluluğu üzerime almak zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Turness ise Panorama programıyla ilgili tartışmaların "BBC'ye zarar verir noktaya geldiğini" söyleyerek, "Hatalar yapılmış olsa da BBC News kurumunun taraflı olduğu suçlamalarının yanlış olduğu konusunda net olmak istiyorum" dedi.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, Davie ve Turness ise istifa haberiyle ilgiliyaptığı açıklamada ikilinin BBC'ye önemli katkılar sağladığını ifade etti. "BBC için üzücü bir gün." ifadesini kullanan Shah, yönetim kurulu olarak söz konusu kararı ve sebeplerini saygıyla karşıladıklarını aktardı.

Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular

ABD Başkanı Donald Trump, Davie ile Turness'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

"BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel!) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar." ifadelerini kullanan Trump, BBC'nin konuşma üzerinde oynama yapmasını haberleştiren The Telegraph gazetesine teşekkür etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt​​​​​​​ de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda BBC'nin "Trump karşıtı sahte haber yaptığı için battığını" ileri sürdü.

Bugün manşetlerdeydi

Öte yandan The Guardian, Financial Times, Daily Telegraph, The Times ve Daily Mail gibi ülkenin önde gelen yayın organları, Davie ile Turness'ın istifa kararını ilk sayfalarından duyurdu.

Daily Telegraph gazetesi, bu çifte istifayı BBC'nin "10 yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük kriz" olarak nitelendirdi. Gazete ayrıca, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un, BBC yöneticilerinin "nihayet sorumluluklarını üstlenmelerinin doğru olduğu” yönündeki yorumlarına yer verdi.

İstifalara ana sayfasında yer veren bir diğer gazete "The Guardian" da haberinde BBC kaynaklarından birinin "bir darbe gibi" dediğini aktardı. Gazete, kurum içindeki kaynakların Turness'in ayrılışına ilişkin "dehşet havası"ndan bahsettiğini ve "İngiliz medyasının en önemli iki pozisyonunu doldurmak için arayışın başladığını" bildirdi.

Financial Times gazetesi, "Trump belgeseli üzerine kopan fırtına" başlığını attı. Gazete, Davie ve Turness'in istifalarının, BBC'nin Panorama belgeseli nedeniyle milletvekillerinden özür dilemeye hazırlandığı sırada geldiğine işaret etti.

Daily Mail gazetesi de "BBC patronları utanç içinde istifa etti" başlığını attı. Gazete, Davie'nin istifasında yer alan "Hatalar yapıldı ve Genel Müdür olarak nihai sorumluluğu üstlenmek zorundayım." şeklindeki açıklamasına yer verdi.

The i Paper gazetesi, "BBC patronları, başarısız Trump filmi nedeniyle istifa etti" başlığını manşete taşıdı. Gazete, Beyaz Saray'ın, Trump'ın BBC’nin Genel Müdürü’nü "istifa ettirdiği" için sevinç duyduğunu yazdı.

The Times gazetesi, Davie'nin ayrılışını "binlerce kesikle ölüm" olarak niteledi. Gazetenin haberinde, BBC'nin Gazze’deki durumu ele alışına yönelik şikayetler dahil bir dizi sorunun Davie'nin istifasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu? The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı. ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek bir konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu. Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı. Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık bir raporla gün yüzüne çıkmıştı.

