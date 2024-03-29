Gerçek ve rüya arasında...
Ferdi Çetin’in kaleme aldığı, Kayhan Berkin’in yönettiği “Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı” oyunu, 5 Nisan 20.30’da Metrohan’da seyirciyle buluşacak.
Gerçek ve rüya arasında uzanan ilişkilerin, kayıp ve yas duygusunun altını çizen oyun, mekâna özgü olarak tasarlandı. Seyirci, bir anne ile kızının ilişkisi üzerinden, geçmiş ve bugün arasında çeşitli anların odağında değişen ve dönüşen bir semtin peşinde yolculuğa çıkıyor.
Oyunda Nişantaşı’ndaki bir evin salonu, bir yazarın çalışma odasıyla bir ressamın stüdyosu arasında uzanan mekânın buluşma noktası. Eşleri kırılmış fincanlar, kenarları çatlamış kadehler, açık kalmış bir televizyon, akıp giden görüntüler, unutulan duygular ve anlatılmayan hikâyeler seyircinin karşısına çıkıyor.
H6 Act ve ba-tiyatro'nun ortak yapımcılığında hazırlanan oyunun kadrosunda, Ayşe Lebriz Berkem, Kayhan Berkin, Nergis Öztürk,Okan Urun ve vokal performansıyla Anıl Aslan yer alıyor.
Oyun biletleri tiyatrolar.com’da.
Yazan: Ferdi Çetin
Yöneten: Kayhan Berkin
Dramaturg: Noyan Ayturan
Dekor Tasarımı: Merve Yörük
Kostüm Tasarımı: Gül Geçer
Işık tasarımı: Ayşe Sedef Ayter
Ses Tasarımı ve Performans: Anıl Aslan
Fotoğraflar: Aydan Çınar / Sanem Arslantürk / Noyan Ayturan
Prodüksiyon Asistanı: Furkan Kamil Güder, Dilan Küçük
Reji Asistanı: Beyza Elçin Işığan
Yapım: ba-tiyatro &H6 Act
(GDY/AÖ)