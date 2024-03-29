Ferdi Çetin’in kaleme aldığı, Kayhan Berkin’in yönettiği “Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı” oyunu, 5 Nisan 20.30’da Metrohan’da seyirciyle buluşacak.

Gerçek ve rüya arasında uzanan ilişkilerin, kayıp ve yas duygusunun altını çizen oyun, mekâna özgü olarak tasarlandı. Seyirci, bir anne ile kızının ilişkisi üzerinden, geçmiş ve bugün arasında çeşitli anların odağında değişen ve dönüşen bir semtin peşinde yolculuğa çıkıyor.

Oyunda Nişantaşı’ndaki bir evin salonu, bir yazarın çalışma odasıyla bir ressamın stüdyosu arasında uzanan mekânın buluşma noktası. Eşleri kırılmış fincanlar, kenarları çatlamış kadehler, açık kalmış bir televizyon, akıp giden görüntüler, unutulan duygular ve anlatılmayan hikâyeler seyircinin karşısına çıkıyor.

H6 Act ve ba-tiyatro'nun ortak yapımcılığında hazırlanan oyunun kadrosunda, Ayşe Lebriz Berkem, Kayhan Berkin, Nergis Öztürk,Okan Urun ve vokal performansıyla Anıl Aslan yer alıyor.

Oyun biletleri tiyatrolar.com’da.

Yazan: Ferdi Çetin

Yöneten: Kayhan Berkin

Dramaturg: Noyan Ayturan

Dekor Tasarımı: Merve Yörük

Kostüm Tasarımı: Gül Geçer

Işık tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Ses Tasarımı ve Performans: Anıl Aslan

Fotoğraflar: Aydan Çınar / Sanem Arslantürk / Noyan Ayturan

Prodüksiyon Asistanı: Furkan Kamil Güder, Dilan Küçük

Reji Asistanı: Beyza Elçin Işığan

Yapım: ba-tiyatro &H6 Act

(GDY/AÖ)