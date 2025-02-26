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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2025 10:55
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2025 11:20
2 dk Okuma

“Gerçek sinemaseverler için zorunlu bir açıklama”

Türkiye İşçi Partisi ve Genç Öncü, Bahçelievler Katliamı’ndan esinlenen “Hiçbir Şey Yerinde Değil” filmine dair açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gerçek sinemaseverler için zorunlu bir açıklama”

Türkiye İşçi Partisi (1961-1988) ve Genç Öncü, yönetmen Burak Çevik imzalı “Hiçbir Şey Yerinde Değil” filmi ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

TİP ve Genç Öncü, filmin Bahçelievler Katliamı’nı gerçekleştirenlerin “eylemlerini meşrulaştırma amacına hizmet ettiğini” ve gerçeği çarpıttığını söyledi.

Türkiye yakın tarihinde, 8 Ekim 1978’de, Ankara Bahçelievler'de TİP üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence isimli devrimcilerin katledilmesi “Bahçelievler Katliamı” olarak anılıyor. Bahçelievler Katliamı faili, Susurluk davası mahkûmu Haluk Kırcı, 23 Temmuz 2020’de Bahçelievler katliamının katliam değil “intikam” olduğunu söyledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Kırcı hakkında takipsizlik kararı verildi.

“Gerçeği çarpıtan diyaloglar”

TİP ve Genç Öncü'nün açıklaması özetle şöyle:

“‘Hiçbir Şey Yerinde Değil’ adını taşıyan filmin Bahçelievler Katliamı’ndan esinlendiği iddiasına maruz kaldık. Hem de tarihsel gerçeklerin özellikle sinema alanında egemenlerin çıkarları yönünde alt üst edilmeye çalışıldığı bir dönemde. Oysa bu film - niyetler bir yana - gerçekte, katillerle öldürdüklerini eşitlemek, katillerin eylemini meşrulaştırmak gibi bir amaca hizmet eden bir filmdir. Faşist katillerin arkasındaki karanlık odakları yok sayıyor.

“Gerçeği çarpıtan diyaloglarla, patenti Haluk Kırcı’da olan monologlarla olayı bağlamından kopartıp ucuzlatıyor, üstünü örtmeye kalkışıyor. Bir yandan da şiddeti araçsallaştırarak ve ‘tek plan’ gibi sinemasal tekniklerle ödül avcılığı peşinde, kendince popülerlik arıyor.

“Haluk Kırcı ve benzerleri gibi devletin karanlık odaklarında yer alanların takdirlerine mazhar olabilecek bu filmin, Bahçelievler Katliamı'nda öldürülen yoldaşlarımıza başlı başına büyük bir saygısızlık olduğunu da özellikle belirtmek gerekir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, gerçek sinemaseverlere bu bilgi notunu iletmeyi görevimiz saydık. Saygılarımızla. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye İşçi Partili ve Genç Öncülü arkadaşları.” 

Film hakkında

Film, tanıtım bülteninde şu cümlelerle izleyicilere tanıtılıyor: “8 Ekim 1978 günü, devrimin şiddetle değil siyasetle gerçekleşeceğine inanan beş solcu genç bir evde toplanıp dergilerini tartışır. Film, o gece yaşanan olayları tek plan çekimle aktarırken cinayet sahnelerini grafik bir biçimde gösteriyor.”

Yönetmen: Burak Çevik
Oyuncular: Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen, Eren Kol, Onur Gözeten, Tufan Berk Yıldız, Yiğit Ege Yazar
Ülke: Türkiye, Almanya, Güney Kore
Dağıtım: Başka Sinema
Yapım: Fol Films, Vayka Film

Yönetmen Burak Çevik, T24'te yayımlanan söyleşisinde “Filmimi ülkücülere ya da solculara beğendirmekle ilgilenmiyorum,” demiş ve söz konusu söyleşi ile sol çevrelerden tepki almıştı.

Filmle ilgili bianet’te yayımlanan, sinema yazarı Coşkun Liktor imzalı yazıyı okumak için tıklayın. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
bahçelievler katliamı "Hiçbir Şey Yerinde Değil" TİP Genç Öncü
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/haber/7-tip-liyi-aniyoruz-katillerini-de-katilleri-aklayanlari-da-unutmadik-268227
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/haber/turkiye-isci-partisi-nden-1961-1988-ozel-paylasimlar-239224
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/haber/kirci-ya-bahcelievler-katliami-sozlerinden-takipsizlik-231735
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/yazi/devletin-dinamigi-haluk-kirci-227998
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/haber/turkler-suikasti-sanigi-ve-bahcelievler-katliami-hukumlusu-osmanagaoglu-oldu-156864
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