“Gerçek sinemaseverler için zorunlu bir açıklama”

Türkiye İşçi Partisi (1961-1988) ve Genç Öncü, yönetmen Burak Çevik imzalı “Hiçbir Şey Yerinde Değil” filmi ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

TİP ve Genç Öncü, filmin Bahçelievler Katliamı’nı gerçekleştirenlerin “eylemlerini meşrulaştırma amacına hizmet ettiğini” ve gerçeği çarpıttığını söyledi.

Türkiye yakın tarihinde, 8 Ekim 1978’de, Ankara Bahçelievler'de TİP üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence isimli devrimcilerin katledilmesi “Bahçelievler Katliamı” olarak anılıyor. Bahçelievler Katliamı faili, Susurluk davası mahkûmu Haluk Kırcı, 23 Temmuz 2020’de Bahçelievler katliamının katliam değil “intikam” olduğunu söyledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Kırcı hakkında takipsizlik kararı verildi.

“Gerçeği çarpıtan diyaloglar”

TİP ve Genç Öncü'nün açıklaması özetle şöyle:

“‘Hiçbir Şey Yerinde Değil’ adını taşıyan filmin Bahçelievler Katliamı’ndan esinlendiği iddiasına maruz kaldık. Hem de tarihsel gerçeklerin özellikle sinema alanında egemenlerin çıkarları yönünde alt üst edilmeye çalışıldığı bir dönemde. Oysa bu film - niyetler bir yana - gerçekte, katillerle öldürdüklerini eşitlemek, katillerin eylemini meşrulaştırmak gibi bir amaca hizmet eden bir filmdir. Faşist katillerin arkasındaki karanlık odakları yok sayıyor.

“Gerçeği çarpıtan diyaloglarla, patenti Haluk Kırcı’da olan monologlarla olayı bağlamından kopartıp ucuzlatıyor, üstünü örtmeye kalkışıyor. Bir yandan da şiddeti araçsallaştırarak ve ‘tek plan’ gibi sinemasal tekniklerle ödül avcılığı peşinde, kendince popülerlik arıyor.

“Haluk Kırcı ve benzerleri gibi devletin karanlık odaklarında yer alanların takdirlerine mazhar olabilecek bu filmin, Bahçelievler Katliamı'nda öldürülen yoldaşlarımıza başlı başına büyük bir saygısızlık olduğunu da özellikle belirtmek gerekir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, gerçek sinemaseverlere bu bilgi notunu iletmeyi görevimiz saydık. Saygılarımızla. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye İşçi Partili ve Genç Öncülü arkadaşları.”